退休金保衛戰！用1招不怕年金給付被扣押

不少人發生債務問題，只要銀行戶頭有錢，馬上就會被扣押或強制執行。就有一位退休的民眾擔心自己的勞保年金會因此不保了，但勞保局指出，當事人其實可以用「開立專戶」的方式解決，不用擔心入帳的年金給付會被扣押，給付權益也不會受損。

有位退休的民眾選擇月領勞保老年年金給付，卻不小心投資失利，積欠多家銀行貸款逾期未繳，擔心會不會因債務拖累，導致領不到年金，不禁對於未來的日子感到惶恐不安，卻又不知道該如何處理？

勞保局對此表示，民眾如請領勞保年金，可向勞保局申請開立年金專戶，專供每月匯入年金給付，為保障當事人給付年金專戶內的存款，依法不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。

換言之，勞工如果有債務問題，無法用個人金融帳戶請領勞保年金給付時，事實上可以向勞保局提出開立「年金專戶」，只要經過勞保局審查同意，再由申請人持公文連同身分證及印章，就可到土地銀行或郵局開立年金專戶，到時候年金即會匯入專戶，而專戶內的存款可以自由分次提領，存款期間也會計算利息。

至於已經在領勞保年金的民眾，如果突然遇到債務問題，一樣也可以向勞保局申請開立年金專戶，但要注意的是「年金專戶」是提供勞保年金給付的申請人使用，僅供勞保局匯款，不得作為其他用途。

除了勞保年金之外，勞保局也提及，國民年金保險、勞工退休金的月退休金、老農津貼也都可向勞保局申請開立專戶，因此如果碰到債權信用問題，只要依循上述模式提出申請，就不用擔心自身的給付權益會受損。

（文／ 紀佳妘）

文章來源：好險網

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