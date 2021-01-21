隔離就賠10萬！台產否認停售平價防疫險

由於台灣疫情似有升溫情況，「防疫保單」近期轉熱，尤其台產推出個人防疫險，保費500元被隔離就能拿到10萬元保險金，該保單近期大熱賣，外傳該張保單29日將停售。台產表示，該公司「防疫保單」並沒有要停售，只是內部在規畫元月底會檢視是否要調整商品增加一些保障。

台灣產險個人防疫險湊巧地就在12月22日推出，也就是國內睽違253天之後再爆出本土病例當天，臺灣產險表示，一推出之後，連該公司的員工都立馬投保，業務員跟保戶說明之際，立即獲得認同。近期投保的確相當踴躍，甚至聽到有出現團購的情況。

台灣產險個人防疫險年保費最多500元，台灣產險表示，凡因法定傳染病遭居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫等五項處置措施定額給付「隔離或檢疫補償金」的防疫保單，且不分國人性別、年齡、職稱、體況完整單一費率且沒有等待期。如若發生上述情況，年保費500元，有10萬元補償金；年保費400元，就定額給8萬元。而且首次投保年齡未滿75歲皆可，續保可至90足歲，但投保時須在中華民國境內才可。

由於投保限制和理賠條件都簡單，業務員不用作太多說明，民眾就立即掏500元保未來一年的防疫平安。

該保單保費級距為250元與保費500元，保額則為5萬元與10萬元，只要因法定傳染病需要居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫5項處置措施定額給付「隔離或檢疫補償保險金」之防疫保險商品不分國人性別、年齡、職類、體況單一費率，無等待期。

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