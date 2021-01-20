治牙好燒錢 牙齒險真的划算嗎？

根據衛生福利部統計，台灣有高達98.6％的成年人有過蛀牙問題，平均每人蛀牙顆數高達11顆以上，且80.7％的成年人患有牙周病。從康健人壽於2019年發布的360°康健指數調查發現，有高達62％的台灣受訪者沒有把握可以妥善因應邁入高齡所增加的醫療費用，無論是牙冠、植牙、假牙等費用一顆動輒萬元以上，對各年齡層的國人來說都是筆不容小覷的花費。

因此，在台灣首創全方位牙齒險的康健人壽，再度攜手Costco為其會員推出「從齒好健康」定期保險，提供親民的保費和完善的保障，不論疾病或意外所導致的牙齒治療都有給付，看牙再也不怕貴！

無論年輕人、中壯年還是銀髮族，都有從蛀牙和牙周病開始，到必須做牙冠、假牙甚至植牙的可能。康健人壽「從齒好健康」定期保險提供20歲至60歲的Costco會員全方位牙齒保障，植牙最高每顆60,000元保險金、牙橋（固定義齒）最高每顆30,000元、活動假牙（活動義齒）最高每次30,000元保險金、牙套（牙冠）則是每顆最高9,000元保險金。此外，保險期間內不幸身故或完全失能，「從齒好健康」給付所繳保險費總和之身故保險金或完全失能保險金，提供保戶更完善的保障服務。

Costco黑鑽卡會員投保「從齒好健康」，還可加碼享特約牙醫診所「免費口腔健檢服務」，包括初診免收掛號費、自費項目免諮詢費、免費iTero 3D數位口腔掃描牙齒健檢。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽今年再度攜手合作夥伴Costco洞察會員需求，Costco各項日常用品與服務持續深受國人青睞，尤其在牙齒保健和健康方面商品也不斷推陳出新，深受國人歡迎。從Costco的會員樣貌和需求中，我們發現許多人開始有牙齒保障的需求，於是推出Costco所有會員皆可投保、費用親民的「從齒好健康」定期保險，讓更多國人能笑口常開，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

邵駿崴亦表示，牙齒險在國外已是相當普遍的保險商品，近年來隨著台灣消費者的健康意識逐漸提升，了解牙齒健康與口腔保健不僅是門面問題，也跟全身健康息息相關。過去許多人因為不願意負擔高額的牙齒診治費用，而選擇不治療或是忽視，讓牙齒問題越來越嚴重甚至影響到身體健康。隨著國人健康意識提升，越來越多人意識到牙齒保健的重要性，開始會為牙齒準備一張專屬保單，減輕治療費用產生的重擔，同時也補足健保、勞保或其他商業保險無法提供的缺口。

Costco人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫表示，近年來我們發現Costco會員的健康意識快速攀升，從牙齒類相關商品銷量發現，會員對於牙齒保健有高度需求，因而透過跨界合作提供會員所需之多元服務，從基本的清潔保養產品，升級到對於牙齒保險的需要，把照顧會員的承諾，延伸到賣場以外的地方。因此，Costco今年攜手合作夥伴康健人壽提供在國外市場已是相當普及的牙齒險，特別為Costco會員量身打造所需之牙齒保障服務項目，讓會員在購物的同時，可以更輕鬆地補足自身保障缺口。

以20歲男性為例，保險金額15,000元，繳費10年期，月繳保費只要477元，等於一天只要花費不到16元，即可享有全方位牙齒險保障。若是33歲女性，保險金額15,000元，繳費20年期，月繳保費842元，等於一天也只要約27元，就可以輕鬆補足牙齒保障的缺口。就算是41歲的中壯年男性，選擇15,000元保額，繳費10年期，每月也只要繳895元、等於每天花約29元，就可大幅減輕中老年時因牙齒治療所背負的沉重負擔。

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