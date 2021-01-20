九大壽險招募新血 今年要增員近2.9萬人

九大壽險公司2021年訂定的新業務員增員目標合計近2.9萬人，即便每年淨留存率可能只有10～20％，各家公司每年仍不斷招募新血，提供教育訓練，以維持業務成長動能。

2020年國泰人壽設定增員目標5千人，2021年則是加上電話行銷業務員共有5,300人，但年底預估淨增加數約550～560人，即含老業務員退休或離職，今年淨增加率只比10％高一點，但國壽2020年登錄業務員人數（含內勤員工考照後登錄），增加2,164人，是所有壽險公司最多，且其登錄業務員人數到2020年底達6萬9,827人，2021年即可能超越7萬人，實際全職業務員約2萬多人。

富邦人壽2019～2021年連續三年都是設定6千人的增員目標，且年底預估淨增加1,200人，即含舊人流失，淨增加率兩成左右，富邦人壽去年底業務員登錄人數逾4.5萬人，與前年底相比並無太大差異，2020年富邦人壽業務員的新契約貢獻度約493億元，排名業界第三。

南山人壽是目前六大壽險公司中唯一非金控壽險子公司，2021年業務員增員目標是5,300人，而去年南山人壽登錄業務員人數增加156人，新契約業績量664億元，排名業界第二。

新光人壽今年設定增員目標2,500人，年底淨增加數是850人，等於淨增加率要達34％，新壽業務員的新契約貢獻量，在去年近426億元，應是市場第四大。

中國人壽亦設定2,500人的增員量，且淨增加設定1千人，即淨增加率要達四成，算是設定極高的留存率目標。

2020年業務員新契約貢獻量第五大是三商美邦人壽，亦是非金控壽險公司，去年底登錄業務員人數1萬2,520人，排名第六大，三商美邦今年設定要淨增加500位業務員，若以兩成淨增加率來算，至少要增員2,500人。