保戶領紅包了！壽險業滿期金發放1次看

連續7天的農曆春節即將到來，多家保險公司將會提前發放滿期金、生存金，10家公司合計將給付逾16萬張保單、逾113億的給付金額，讓保戶提早拿到紅包，多一筆可靈活運用的資金，提前做好年度規劃。

國泰人壽考量客戶資金需求，延續往年作法，針對契約於2月4日到16日應領的滿期金與年金案件，統一提前一週於2月4日給付，其中台幣及外幣件數共有4萬9,695件；另在滿期金額方面，新台幣為13.5億元、美元為730萬美元、澳幣為430萬澳幣，以新台幣換算，合計將發放16.5億元。

富邦人壽也將提前於2月5日，針對保單周年日為2月5日至16日的生存金、滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，總給付件數近2萬件，給付金額超過新台幣25億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。

南山人壽表示，保戶在2月9日至16日期間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，會提前於2月5日至9日將款項依保戶選擇的方式陸續給付，預估總給付金額為新台幣30.5億元，超過4萬件保單。

新光人壽也提到，保險商品的滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期（2月10日至16日）者，將提前於2月9日給付，預估總給付金額約新台幣11.11億元、2萬461件，其中台幣件數1萬7,823件、金額約10.6億元，而外幣件數2,638件、金額約0.5億元（外幣換算台幣的金額）。

台灣人壽指出，將提前給付保單周年日（2月5日至16日）的生存金、滿期金，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給方式，共有約7,077件，其中台幣保單件數約5,445筆、美元保單約1,583筆、澳幣保單約47筆、人民幣保單約2筆；至於給付金額方面，台幣保單給付金額約新台幣12.6億元，美元保單約440萬美元，澳幣保單約74萬澳幣，人民幣保單約2.5萬人民幣，全部折合新台幣約14億元。

因應保戶年關需求，中國人壽針對滿期金及生存金給付時間為2月10日至16日的保戶將提早發放，其中支票部分，滿期金2月2日寄出、年金2月5日寄出；匯款統一於2月9日給付，滿期金及生存金預估總給付件數約6,000件，總給付金額超過8.76億元。

元大人壽也針對生存保險金、滿期保險金應給付日為2月9日至16日（含）的應給付件，將預先執行給付作業，保戶可自行選擇給付方式，若選擇電匯件者，將統一提前於2月8日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於2月1日前寄出，讓民眾有多一筆資金可於春節期間自行調配運用；總給付件數逾千件，給付金額約新台幣4,600萬元。

遠雄人壽表示，滿期金與生存金發放，針對給付方式為匯款件、且給付日期為2月9日至16日者，將提前於2月8日匯款；給付方式為支票件、應領日為2月9日至16日者，給付支票將提前於2月2日前掛號寄出，總計給付件數逾1,200件，金額約1.2億元。

全球人壽也宣布，在春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為2月4日至2月16日、外幣保單原給付日為2月4日至2月17日，將分別提前於2月4日及2月3日匯款，至於約定以支票給付者，原給付日為2月18日以前，將配合提前於1月29日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日，總計約5,839件、合計新台幣2.14億元。

因應春節連續假期，協助保戶資金運用，三商美邦人壽已於12月主動寄發通知書，並將提前發放滿期金及還本金，只要是滿期或還本日期為2月8日至18日的保單，並依通知書規定時間內回覆，都將提前自2月8日、9日開始發放，預估提前給付件數合計1萬623件，給付金額約3.66億元。

（ 文／紀佳妘）

文章來源：好險網