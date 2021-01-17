什麼！美元保單也有隱藏版？

除了壽險公司推薦的16張保單外，還有些「隱藏版」美元保單，主要針對國人還是愛「活著時領得到」，因此美元還本保單亦是熱銷商品，國泰人壽及新光人壽都有美元固定利率還本保單，分別是「美心年年」與「美利固」，都是繳費六年，第七個保單年度開始，以「年應繳保費總額」的1.55％，年年還本後，身故保本。

富邦人壽雖也有固定利率的美元保單，但其隱藏版的還本保單，是美元利變還本終身壽險「美珍利」，二年繳費，前六年是費率1.28％乘總保額，第七年開始是0.56％的總保額來給付生存保險金，主要是保單目前宣告利率2.85％，保單預定利率0.75％，保戶有機會拿到生存保險金加上增值回饋分享金的「雙金流」，拉高每年的還本率。

此外，目前銷售最佳、且是壽險業公認最具競爭力的理財型美元利變壽險，還是中國人壽的「金美好」，雖然這張保單的宣告利率已在2020年12月，由2.95％降到2.9％，但無論是第三保單年度末還是第七保單年度的內部報酬率（IRR），仍是主要壽險公司中最高，第三年扣解約費用後的IRR還有1.24％，第七年則有2.26％。

而可與其角逐的還有全球人壽的鑫利美好、遠雄人壽的新美滿旺旺，新光人壽的美利富、台灣人壽的吉美好等，都是若保戶臨時有資金需求，三年期滿就不虧本，且還有比美元定存略高的報酬率，保戶不用擔心錢卡在保單裡出不來。

不過壽險業者還是強調，現在還是鼓勵保戶長期持有美元保單，有利資產累積、強制儲蓄等，且美元是國際流通貨幣，不太可能長期弱勢，長期持有仍有有保值功能。

至於還本型，則是具有一定資產、屆臨退休的熟齡保戶，活著時能當退休現金流，一定年齡或身故時，祝壽金或身故給付，即做為資產傳承。

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