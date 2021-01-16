職災保險大哉問 1表秒懂上班族必知3重點

民眾對職業災害最常問的問題是什麼？勞動部勞動保險司整理民眾去年經常詢問的職災保險相關問題，整理出前三名，包括領取勞保的老年給付後再回到職場，是否可以單獨加保職災保險；公司不願協助請領職災時怎麼辦；上下班應經途中發生意外事故時，該如何申請職災等。

由於勞保條例規定，已經領取勞保老年給付的勞工不能再回頭繼續參加勞保，這讓很多想要重回職場的高齡勞工都認為沒有保障。「領取勞保的老年給付後再回到職場，是否可以單獨加保職災保險」也成為民眾最常詢問的第一名。

勞動部勞動保險司職災保險科長林煥柏解釋，領取勞保老年給付後再回職場，不管是受僱勞工或自營工作者，雖然不能繼續參加勞保，但都可單獨加保職災保險，據統計，2020年1月到10月之間，就有37萬名領取勞保老年給付的勞工單獨加保。

民眾最常問的第二名，為「遇到職災想申請、卻遭公司拒絕」。林煥柏表示，很多是因為勞資間對於職災發生的認知不一，所以會有勞工想申請職災的時候遭公司拒絕在申請表單上面蓋公司大、小章證明者。但他也強調，「是否為職災必須由勞保局認定」，公司用印只是要佐證與這名勞工確實有僱傭關係，以及協同說明整個意外事件，如果遇到投保單位不願協助蓋章證明者，勞工也可自行送件提出申請，後續作業會由勞保局處理。

勞保司也提醒，參加勞工保險的職業災害勞工，於職業災害醫療期間與雇主終止勞動契約並退保者，得透過勞工團體、原投保單位或逕向勞保局辦理繼續加保，得請領同一職災傷病及其引起疾病的職業災害保險各項給付，至符合請領老年給付日止；職業災害勞工可在職業災害醫療期間退保日起5年內，繼續參加勞工保險普通事故保險。

至於民眾最常問的第三名，為上下班應經途中的意外事故如何申請職災。上下班應經途中交通事故約占整體職災申請量的5成。林煥柏指出，基本上只要是上下班途中的路徑發生交通事故、多會理賠，但如果是有違反法令，例如酒駕、無照駕駛、闖紅燈、危險駕駛等情形，勞保局在審核時就會不予認定；其他像是上班接送小孩再去公司、或是下班途中繞去買晚餐發生車禍等，就必須以個案發生的事實情況予以認定。

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