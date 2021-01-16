投資型保單好燒！投保前看懂7細節不被坑

投資型保單因為同時具有投資與保障的功能，近期深受民眾喜愛，但保發中心就提醒，民眾在購買時也要注意7大細節，以免花了錢卻沒有達到預期的效果。

1. 業務要有投資型保單銷售資格

並不是所有的保險業務員都可以賣投資型保單，在與業務接觸時，一定要確認是有投資型保單銷售資格的業務，才能讓他服務。

2. 65歲以上保戶銷售過程要錄音或錄影

為強化保險業對於高齡客戶銷售投資型保險商品的控管、保障高齡消費者的投保權益，金管會今年10月起將販賣投資型保險商品銷售過程應以錄音或錄影方式保留紀錄的客戶年齡門檻，從70歲修正為65歲。高齡者投保投資型保單，都可以用此來保障自己的權益，若發生糾紛也有個依據。

3. 投資型保單兼具保障與投資

投資型保單既然能被稱為「保險商品」，自然就會有保障的功能，，與存款、基金等投資商品不同。因此也會有其他費用需要支出，保戶在簽約之前也要注意內隱成本。

4. 投資有賺有賠

既然是投資，就一定會有賺有賠，在簽約前要先瞭解自身的風險承受能力，不可以一味相信商品一定會保本、保息等宣傳手法，要根據保單約定內容再來做決定比較安心。

5. 契約相關文件務必審視後親簽

保單契約落落長，但是為了保障自己的權益，一定要將保單條款看清楚，或是與信任的業務員多多詢問、討論，只要有不明白的地方，就一定要搞懂才能簽下去！

6. 切勿直接簽署空白文件

有些業務員會以避免又要再多跑一趟為由，請保戶多簽幾張文件當備用，但是這真的會犯下大錯！若是遇上不肖業務員利用這些文件，假冒保戶辦理各項服務或是隨意亂填金額遞件，那可就虧錢虧大了。

7. 解舊單買新單一定要三思而後行

保單解舊買新不僅可能沒獲得更好保障或是理財效益，反而還會為自己帶來更多風險，像是保障中斷、解約金少於過去所繳保費、等待期得重新計算、重新投保保費會提高等，都是需要考量到的地方，千萬不能一頭熱就解舊投入。

（ 文／李瑞瑾 ）

文章來源：好險網

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