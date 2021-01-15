別跟錢過不去！勞保給付錯過5年期限泡湯

相信不少人都知道勞保各項給付都有5年請求期限，也就是在5年內申請都來得及，但要注意的是「老年給付」並沒有請求期限的問題，只要達到法定請領年齡就可以申請，千萬要記得領，可別跟自己的退休金過不去。

勞工保險提供生育、老年、失能、傷病等多項給付，但仍有不少人對於領取保險給付的請求權一知半解，常常錯過申請期限，等到發現時已拿不到津貼，造成自身權益受損。

根據勞保條例第30條規定，「領取保險給付的請求權，自得請領之日起，因2年間不行使而消滅。」不過，在2012年12月修法過後，請求權期限從2年延長至5年，除了老年給付之外的項目，其他生育、傷病、死亡、失能等給付都適用，只要在5年內向勞保局提出申請都還來得及。

但要特別注意的是，「老年給付沒有請求期限的問題」，勞保局表示，勞保年金2009年施行後，不論退保時是否符合請領老年給付規定，如再工作，繼續加保可累積保險年資，如不想再工作，仍可到符合老年給付請領條件時再申請，並不受請求權時效規定的限制。

至於在勞保年金施行前，已離職退保，並超過2年請求權時效的人，勞保局指出，應於達到法定請領年齡時，請領老年年金或老年一次金，或是依規定請領減額或展延老年年金。

（ 文／紀佳妘 ）

文章來源：好險網

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