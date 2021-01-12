意外險就OK？4款保單讓保障更全面

馬路如虎口，行人、駕駛穿梭車中，發生事故的風險非常高，根據內政部統計，2020年1-11月交通事故的死傷人數將近41萬人，一但發生事故受傷，輕則擦傷、骨折，重則殘廢、死亡，顯見意外險保障的重要性；另外，駕駛也可以補強第三人責任險、超額責任險、駕駛人傷害險以及車體險，為自己避開上路可能發生的全面風險。

內政部統計2020年1-11月交通事故件數與死傷人數，道路交通事故有30萬6,144件，死傷人數計40萬7,919人，較2019年同期分別減少3,116件（-1.0％）及6,818人（-1. 6％）。

肇事原因當中，以汽（機、慢）車駕駛人過失1,550件占93.94％最高，其中又以未依規定讓車最多、有247件，其他常發生的肇事原因包含違反號（標）誌管制162件，酒醉（後）駕駛失控136件，及轉彎（向）不當112件等。

另外，民眾最為關注的酒駕肇事件數有136件、死亡人數138人，分別較2019年同期增加7件及3人，內政部指出，此現象顯示酒駕防制仍需持續受到重視，未來將加強結合相關單位共同努力，根本防制酒駕發生。

以肇事車種觀察，機車肇事801件（占48.55％）最多，自用小客車358件（占21.70％）第二，小貨車155件（占9.39％）及大貨車130件（占7.88％）分居第3、4位；但從車種別肇事率來看，則以大貨車每萬輛發生事故7.81件最多、大客車6.07件第二、小貨車1.65件居第3，可見大型車輛的肇事風險也是很高。

另外，肇事時間多集中在上下班交通尖峰時段，上午為8-10時、下午為16-18時，因車流量大較易發生交通事故。

交通事故來得猝不及防，就算自己好好遵守上路規則，也可能遇到其他不守法的人讓自己受傷。交通事故也是意外死亡當中的第一位，時常穿梭於車陣當中的民眾，更需要好好規劃保障，其中意外險就是不可或缺的保單，若發生事故也不必煩惱醫藥費沒有著落。

除此之外，行車駕駛只靠政府規定的強制險，保障非常單薄，可以多完善第三人責任險，或是附加駕駛人傷害險，這樣在不幸發生意外事故時，就不用擔心賠償問題，也能照顧到自己的損失；若有車體險，車子的損壞維修費用也不用愁。

現在超跑滿街跑的情況也很普遍，要是擔心不小心撞到超跑就會讓自己傾家盪產，就需要投保超額責任險，可以在強制險、第三人責任險之外有更多保障額度。

（ 文／李瑞瑾 ）

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