保險局盯失扶險 再祭「五指山」

保證給付與保障終身的失能扶助險，恐造成「缺口」，保險局再祭「新五指山」力圖防患未然。保險局局長施瓊華11日再度舉行失扶險「補破網」會議，拍板五大方向從2021年開始落實，未來將逐步擴散到其他險種，避免再出現新的類失扶險缺口。



五項管理方向，一是失扶險要採逐張保單檢視損益及準備金缺口，各公司精算人員要依當初訂價，檢視保單損失率、再保損失率，與勞保損失率等；二是失扶險整體合計，若有損失及準備金缺口，分五年提足準備金；三是新保單初期有獲利，亦不得當盈餘分配，要提列特別盈餘公積。



四是各公司必須依自家清償能力與資產負債管理，設定新保單的銷售上限及預警機制，一旦界臨上限，即要緊縮銷售力道，銷售量應控制在上限內；五是各公司商品管理小組過去是每半年檢視保單損益，且報總經理即可，未來要求必須將各保單損益、銷售情況等內容，定期報到董事會。



簡單來說，各公司精算人員必須在2021年3月底前，「逐張」檢視自家失扶險損失率及準備金適足情況，保險局強調，「不得所有保單混在一起算」，抓出損失率高的保單進行後續管理，失扶險缺口最晚必須在2025年底前提足，有些早期銷售且保障比率較高、損失率較高的保單，恐有增提準備金風險，亦可能成為部分壽險公司的獲利負擔。



且有些高承保風險或高損失率、業績好卻賠錢的保單，必須定期檢視，將資訊報給董事會，未來究責時，董事會亦有責任，各公司要依自己風險承受能力、資產負債管理情況，決定自己能賣多少張這種保單，保單送審時就要事先訂出限額，且銷售量接近限額時，就必須預警，進行相關控管措施，若要繼續銷售必須有合理理由。



保單若訂銷售上限，有些熱銷保單未來可能會驟然停售，雖然出現停售效應，保戶緊急投保，但因有額度控管，有些保戶可能因「額滿」而買不到，各公司不能再無限量銷售當紅保單。