最賺12月 六大壽險狂嗑75億

股債旺到2020年年底，為六大壽險打造最賺錢的12月。富邦人壽去年12月稅後大賺82.3億元、國泰人壽亦獲利33.1億元，六大壽險12月單月稅後獲利逾75億元，創歷年最旺，且全年六大壽險公司稅後共賺1,903億元，較2019年大幅成長41.5％。



以六大壽險公司推估，整體壽險業2020年稅後獲利亦可破2,000億元，創歷史新高，且淨值可能逼進2.5兆元，亦是新高，即2020年是壽險業獲利最佳、身家最厚的一年。



六大壽險公司2020年除了富邦人壽，其他五家都有額外增提外匯準備金，國壽增提五次合計100億元；新光人壽12月增提25億元，加上7月二次共提65億元；南山人壽亦有二次合計60億元；中壽12月再度增提10億元，三次合計40億元；台壽12月增提15億元，二次合計30億元。



五家公司2020年全年共增提295億元的外匯準備金，到年底六家公司外匯準備金合計有395.5億元，比2019年底還少了近54億元，顯見新台幣升值對壽險業的殺傷力，到年底僅剩國壽外匯準備金有148.5億元，唯一一家仍有百億元以上水準。



2020年對壽險業來說是驚奇的一年，3月疫情造成股債雙跌，淨值一個月蒸發5,337億元，但3、4月逢低進場的公司，之後就「賺翻」，國泰人壽與富邦人壽2020年實現股債資本利得就逾新台幣2,000億元，應是歷年新高。



過往壽險業在每年12月都會熄火，比較不會實現資本利得，反而會先清掉獲利不佳的部位或增提準備金，六大壽險公司2020年除了新壽與中壽因為增提外匯準備金，及保險月初年度成本較重，12月單月虧損，其他公司12月都獲利，尤其是富邦人壽賺82.3億元，應是其創立以來最賺錢的12月，加上國壽，兩家單月獲利合計破百億元，歷年罕見。