六大壽險進擊 2020年海撈逾1,900億

股債旺到年底，六大壽險2020年創造最賺錢的12月。富邦人壽去年12月稅後大賺82.3億元、國泰人壽亦獲利33.1億元推升下，六大壽險12單月稅後獲利逾75億元，創歷年最旺12月，且全年六大壽險公司稅後共賺1,903億元，較2019年大幅成長41.5％。

以六大壽險公司推估，整體壽險業2020年稅後獲利亦可破2千億元，創歷史獲新高，且淨值可能逼2.5兆元，亦是史上新高，即2020年是壽險業獲利最佳、身家最厚的一年。

六大壽險公司2020年除了富邦人壽外，其他五家都有額外增提外匯準備金，國壽增提五次合計100億元；新光人壽12月增提25億元，加上7月二次共提65億元；南山人壽亦有二次合計60億元，中壽12月再度增提10億元，三次合計40億元，台壽12月增提15億元，二次合計30億元。

五家公司去年全年共增提295億元的外匯準備金，到年底六家公司外匯準備金合計有395.5億元，比前年底還少了近54億元，顯見新台幣升值對壽險業的殺傷力，到年底僅剩國壽外匯準備金有148.5億元，唯一一家仍有百億元以上水準。

2020年對壽險業來說，是驚奇的一年，3月新冠肺炎造成股債雙跌，淨值在一個月瞬間蒸發5,337億元，但若3、4月有逢低進場的公司，之後就「賺翻」，國泰人壽與富邦人壽光2020年實現股債資本利得，就逾新台幣2千億元，應是歷年新高。

實現2千億元之後，兩家公司光淨值項下金融資產未實現利益應該還有數百億元到近2千億元不等，可以再戰2021年。

過去，壽險業在每年12月都會熄火，比較不會實現資本利得，反而會先清掉獲利不佳的部位或增提準備金，六大壽險公司2020年除了新壽與中壽因為增提外匯準備金，及保險月初年度成本較重，12月是單月虧損，其他公司12月都獲利，尤其是富邦人壽賺82.3億元，應是其創立以來最賺錢的12月，加上國壽，兩家單月獲利合計破百億元，歷年罕見。

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