股債多頭助攻 中壽去年寫三高紀錄

儘管有新冠肺炎疫情大爆發，新台幣匯率強勢升值，但在股債多頭助攻下，中國人壽11日宣布，2020年創下「三高」紀錄，即全年稅後獲利155.48億元，創其歷史新高，年成長14％，每股稅後獲利（EPS）3.29元，2020年底中壽總資產破2.2兆元，淨值近1,800億元，亦各創歷史新高，淨值比8.4％，在大型壽險公司中算相對高水位。

同時，中壽在2020年底成功發行100億元的無到期日累積次順位公司債，發行10年後可提前贖回，利率2.7％，在金管會政策要求壽險業不得買同業資本類次順位債券下，中壽的100億元主要是四大基金、一般產業、基層金融機構認購，顯見台灣資金極充沛，追求比定存利率、公債稍高又安全的利率；而中壽發行100億元次順位公司債，亦可有效提高資本適足率（RBC）。

因應新台幣兌美元匯率不斷升值，中壽12月亦增提10億元外匯準備金，加上12月是保險業績大月，有較大的增提準備金壓力，中壽2020年12月出現單月稅後虧損6.4億元，亦是中壽去年首見單月虧損，全年獲利仍是穩住在155.48億元的歷史新高。

而中壽2020年一共三次增提外匯準備金，提存金額共40億元，年底帳上有逾40億元的外匯準備金，以因應2021年的匯率變化。

中壽2020年底總資產約2兆2仟億元，較前年成長11％，應穩坐第四大壽險公司，淨值近1,800億元，較前一年成長26％。

中壽亦揭露，2020年雖受到疫情影響，但全年新契約保費收入仍達873億元，且為降低避險成本，中壽積極推動外幣保單，去年外幣新契約保費占比也由2019年之37％大幅提高到77％，帶動公司價值穩定成長，且因為近年推動高價值的分期繳及外幣保單奏效，中壽2020年續期保費收入達1,703億元，較前年成長9.3％，2020年總保費達2,576億元。

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