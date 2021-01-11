理賠金領多領少 為何跟職業別有關係？

多數人都知道意外險是投保必備的險種之一，但保費並非以年齡、體況計算，而是依職業風險類別來計算，也就是等級越低、保費也跟著降低，但要注意的是轉換工作跑道，也別忘了向保險公司變更職業，避免未來意外發生時，理賠金大打折扣，甚至可能連一毛錢都拿不到的窘境。

一般而言，壽險、醫療險是以「年齡、體況及性別」決定保費高低，但意外險則是按照「工作職業」等級來計算，也就是說工作內容危險程度越高，保費也就會越貴，風險太高也可能成為保險公司拒保的對象，且每家保險公司的職業等級分類不盡相同，建議民眾在投保前，除了做好功課外，務必先問清楚才不吃虧。

保險的職業風險類別共分為6級與拒保級，不同職業對應的等級也不一樣，其中第1級職業風險最低，如內勤人員、教師、家庭主婦等，費率最為便宜，而第6級職業風險最高，如機師、空服員、消防員、營業用貨車司機、海巡等工作者，費率相對昂貴，而賽車選手、特種軍人等職業因風險太高，保險公司並不會承保。

雖然職業風險等級越低，保費也會比較便宜，但投保時沒有誠實自己的職業，一旦碰上意外事故，需要申請理賠，保險公司可能只會理賠部分保險金，而保戶能拿到的賠償就會受到影響。舉例來說，小黃原先是第1級的內勤上班族，年後轉到第2級的外勤人員，卻未告知保險公司，等到將來理賠的時候，便會以原繳保費與應收保費的比率折算保險金給付。

整體來看，只要變更職業就應告知保險公司，更能確保自身權益，像是換到危險性較低的工作，向保險公司告知後，保費也會跟著減少，就能省下一筆費用；反之，換到危險性較高的人，告知保險公司後，雖然保費會變貴，但至少確保自己不會拿到打折扣的理賠金，或是遇到新工作屬於拒保級，可能連一毛錢也拿不到，不可不慎。

（ 文／紀佳妘 ）

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