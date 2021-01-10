保險新手村》理財規畫4階段 不靠爸必學

學著親自安排保險防護網很重要！人在小的時候，通常都會有父母規劃的一套基本保障，但當成年之後，都必須要自己學著安排所有資產，當然連保險的規劃也需要學習，這不僅是讓自己學著配置資產，同時是更新保障好時機。

對於一個保險新手來說，需要先掌握自身需求。分析保障漏洞與保費支出能力，讓自己先了解保單規劃輪廓之後，就可以找尋專業的業務人員協助，讓他們將你的想法付諸成真！

一、檢視保單

很多人在一開始卡關，是因為不知道究竟父母為自己買了什麼保險，所以在規劃之前，要先了解自己身上已經投保的保單。想要一次掌握所有投保紀錄，只要簡單3步驟。

步驟1、從「中華民國人壽保險商業同業公會」查詢所有投保紀錄。到官網後從「壽險相關專區」中的「投保紀錄查詢專區」，點選「本會受理民眾投保紀錄查詢申請表」，下載並填寫申請表。

步驟2、每查詢一人的工本費（含掛號郵資）為250元，要以郵政劃撥方式繳款。

步驟3、備齊身分證明文件影本、繳款收據影本，將所有資料裝進信封袋，並以郵寄「掛號」到壽險公會。

如此一來就可查詢過去投保紀錄，包括所有投保公司名稱、投保險種、保額、保單目前狀態等，不過若想進一步了解保單內容，仍要自行聯繫詢問保險公司。

二、清楚自身需求、補足保障漏洞

在了解完身上的保單後，接下來就是要補齊缺失的保障漏洞。對於年輕力壯的年輕人來說，意外險、醫療險、實支實付都是首要保障，必須優先規劃。

若是從小已經有這些保單，那麼就是要檢視保額是否足夠，畢竟越長越大之後，對於家庭、社會、工作的責任都不同於以往，發生意外時損失也會更多，因此買齊必要保單、加足保障額度很重要。

除了上述必備保單之外等，基於對家庭的責任，安排壽險也是重要的，雖然剛成年的年輕人不見得會是家庭當中唯一經濟支柱，但如果真的不幸身故，至少讓其他家庭成員的生活正常維持下去、不會受到太嚴重的影響。

若是有能力的話，可以考量到未來罹患重大疾病以及失能的風險，趁年輕時身體健康，保費都比較便宜，補上重大疾病、重大傷病，或是長照險等功能型保單，提前為風險到來做準備；若是有家族病史，更應該要盡快趁健康時買齊保障，以免後顧之憂。

三、考量保費支出

剛成年的人收入能力比較有限，通常都會很在意保險費用需要繳交多少。這時候其實可以先以「定期險」作為投保主軸，買保額較低的終身險（主約），搭配足夠保障的意外、醫療等定期險（附約），不僅能夠獲得足夠保額，保費還比較便宜。

四、依據人生階段檢視、修改保障

隨著越來越年長，或是結了婚、生小孩，邁入下一個人生階段時，都要持續回頭檢視保單，將保障額度適時拉高，或是安排一些必要的終身險，補齊更多面向的保單。

（文／李瑞瑾）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!