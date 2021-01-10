美元儲蓄險6年期、10年期 該怎麼選？

新台幣匯率升勢擋不住，連3日盤中驚見「27字頭」，吸引民眾積極布局美元商品，就有一名網友傷透了腦筋，不知道到底該入手6年期，還是10年期的美元儲蓄險，讓大多數網友秒選6年期，除了美元現在正是低點，可以多換些起來繳保費外，另一個是匯兌風險考量，畢竟未來世事難料，也就是掌握好這兩件事，就能利、匯差一起賺。

原PO在臉書社團「存錢公社」發文表示，最近想入手美元儲蓄險，一年保費繳671美元（約新台幣1.8萬元），但不知道到底該選6年期、10年期哪個比較好，期滿後分別可拿到4,080美元（約新台幣11.4萬元）、7,187美元（約新台幣20.1萬元），讓他相當苦惱，所以才上網尋求意見。

此文一出後，網友們熱心分享自己的看法，大多數人選擇6年期美元儲蓄險，覺得「美元低點可以多換起來存放」、「畢竟未來風險，很難料想得到」、「現在時間點不錯」，「要考慮一下匯差，不過很講運氣就是」。

另有網友建議，無論是6年期或10年期，投保前要先想清楚會不會動用到這筆錢，「儲蓄險中途解約會虧」，且若沒有急用的話，最好滿期後放個幾年再解約更好，引起其他人附和，「如果這筆資金，可以一段時間都不用的話，是可以考慮投入的」。

2020年新台幣升升不息，從年初30元步步走高，到年底升破28.1元，今年更是氣勢如虹，5日盤中驚見「27字頭」，改寫23年半來新高價後，昨、今日又破28元，宣告進入新匯率時代。此舉，也讓美元保單變便宜刺激買氣強強滾，不僅匯價很划算，就連保單利率也比新台幣保單好很多，等於利、匯差兩頭賺。

（文／謝曉曦）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!