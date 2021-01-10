3個願望1次滿足！美元保單完勝台幣保單

美元保單今年繼續旺！一名網友日前在社群平台上發文表示，自己受到家人推薦想購買美元儲蓄險，網友認為，儲蓄險可以替原PO分散風險、拉高壽險保障，以及達成想要確實累積資產三大需求，因而受到大力支持。加上目前美元匯價超低，且上美元保單利率完勝台幣保單，現在買起來最賺。

一名網友在社群平台Dcard上發文表示，自己每個月的薪水扣除保險、開銷、存股以及存緊急預備金後，每個月大概還有剩5千～7千元左右的閒錢；目前資產有緊急預備金大約20萬，身上還有當初在匯價28.5元時換的4千美元。

原PO坦言，因為每個月的剩錢很常被花掉，聽家人推薦去買張美元儲蓄險，一年繳2,034元、6年繳1.2萬，第6年就回本，詢問網友是否推薦他投保，主要也是看到很多人認為儲蓄險並不是個好的理財工具，因此會有些擔憂。

有不少網友分享自身經驗，「最近有買一張躉繳的美金儲蓄，第二年就回本之後開始放著賺第六年114.1%」、「推，我自己本身有買十年期的美金儲蓄、也是強迫自己存錢」、「存錢外還能拉高壽險保障」。

有網友認為儲蓄險不如定存，也無法對抗通膨，真要買的話應該越短期越好。也有網友幫忙分析，如果原PO是為了存錢，那儲蓄險其實適合他，「網路上說的儲蓄險不好，原因都在用這筆錢能用在更好的投資標的，卻完全忽略了其他人會不會看股票還有ETF基金。」

另外，也有人指出，儲蓄險買了之後就是不要解約，否則會賠很多，但能力負擔得起的話，買一張起來沒什麼不好，尤其原PO有股票投資，買一張儲蓄險正好可以分散風險。

在保單幣別的選擇上，目前美元保單的利率比台幣保單好很多，根據元月壽險公司公布的宣告利率，美元保單的宣告利率在2.8～3.2%之間，但新台幣保單卻跌破2%，相形之下美元保單更具優勢。

另一方面，美元匯率近期處於超低點，這時候就可以趁低點，分成多次將美元換起來存放、等著繳保費，還能賺到一筆匯差。

（文／程芳瑀）

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