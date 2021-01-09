工作受傷可領這筆錢 這些勞保給付別放過

勞工遇到職業災害時，除了可以用健保身分接受治療外，也可選擇用勞保身分就醫或住院，無論是看診或住院，部分負擔醫療費用及膳食費由勞保局支付，至於臨時就醫來不及領醫療書單的人，只要就醫時聲明以「勞保職災勞工」身分，於就醫看診日起10日內，或出院前補單，就能拿回代墊費用。

根據勞保條例規定，被保險人因工受傷或罹患職業病，應持投保單位填發的職災醫療書單，連同身分證明文件（如健保卡、身分證），到全民健康保險特約醫療院所就醫，可享有免繳健保規定應部分負擔醫療費用，以及住院30天內膳食費減半的優惠。

換言之，勞工一旦發生職災事故，且有就醫需求時，謹記3步驟就能享有給付，首先是拿到勞工保險職業傷病門診單或住院申請書，再者由投保單位蓋章證明，或由勞保局各辦事處查證補章，最後帶醫療書單就醫，可免繳健保部分負擔醫療費用。

另外，如經醫師診斷為職業病，可由醫師開具職業病門診單，同樣也有職災醫療給付權益。

不少人對於勞保職業傷病門診單的規定霧傻傻，勞保局表示，在加保期間發生職業災害，只要在保險有效期限，或保險效力停止後1年內，都可拿該門診單到健保特約醫療院所進行治療，減免健保部分費用，如當年度未使用完畢，跨年度也能繼續使用。

至於職災勞工無法在第一時間拿到職災醫療書單又該如何處理？勞保局指出，只要在就醫時聲明以職災勞工身分，並自付醫療費用，10天內可向醫院補單，即會退還相關保險醫療費用，如有特別因素無法在10天內補送文件，可依規定半年內以郵寄或臨櫃向勞保局辦理核退自墊醫療費用。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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