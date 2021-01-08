靠勞退6%恐淪下流老人 慎選保單養資產

疫情衝擊全球金融市場，勞動基金績效也跟著上下起伏，2020年前10個月累積收益數呈現負值，到了11月逐步走出陰霾，前11個月累積收益率轉正。不過，拉長績效來看，勞保、勞退新制、勞退舊制等3檔基金的收益率不如預期，對於想靠勞保、勞退6%過退休生活可能不太夠，這時還可選擇保單規劃更穩妥，除了能穩健累積資產，也能抵擋長壽、健康風險。

根據「勞動基金運用情形報告」指出，在疫苗研發進度帶動下，金融市場逐步回溫，到去年11月底為止，整體勞動基金評價後收益數為1,983.5億元，收益率4.62%，其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金分別為4.23%、5.41%、5.82%；另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,065億元，收益數為208.6億元，收益率為5.74%。

展望未來，勞動基金運用局指出，部分國家疫苗已開始配送施打，在全球央行極度寬鬆貨幣政策下，預期經濟活動將陸續回歸常軌，不過近期歐美各國確診人數持續攀升，短期經濟前景仍具挑戰。

觀察勞動基金2020年表現，在疫情反覆無常，連帶拖累勞動基金績效，前10個月累積收益數呈現負值，勞動基金收益數為-418.8億元，收益率-0.98%，但到了11月逐漸走出虧損陰霾，前11個月累積收益率轉正，來到4.62%、累積收益數為1,983.5億元，12月份表現則待結算、公布，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金有望分紅。

儘管如此，以近5年績效（2015-2019年）來看，勞保、勞退新制、勞退舊制等3檔基金的收益率不僅輸給公保基金，也不如私校退撫基金的積極型和穩健型，民眾自然也對政府操盤沒信心，進而擔憂退休後的勞保年金、勞退金，單靠政府保障可能不太夠。

針對退休不足所需的缺口，民眾想要有效地累積退休金，勢必在第三層理財規劃不可少，也可以選擇用保單來規劃，如穩健累積資產、能打造退休後現金流的保險商品來準備，如年金險、利變增額終身壽險都是不錯的工具之一，除了擔心錢不夠用之外，也得把長壽、健康風險一併列入考量，透過長照險、醫療險、失扶險等保單規劃來轉嫁風險，避免老年之後付不起醫療費用，淪為下流老人的窘境。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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