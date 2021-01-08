車禍裝殘 保險黃牛詐近300萬 6業者受害

高雄一名黃姓女子開設管理顧問社，與周姓女員工平日皆從事代理保險理賠業務，每筆抽佣2成5至3成，招攬出車禍、中風、工作意外、跌倒摔傷共8位民眾，佯裝病況嚴重，讓醫師開立不實診斷證明，向勞保局、6家保險公司詐領289萬元保險金，最終判處有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書指出，黃姓負責人明知周姓員工在工作期間，遇到不符合保險理賠條件的案例，就會告訴員工如何取得不實診斷證明書等手段，並提供相關行政作業流程的協助，兩人一共詐領了7起案件，理賠金額約289萬元。

其中一案為陳姓男子出車禍受傷，但未達到左下肢不能屈伸的程度，但周姓女員工要他佯裝傷勢嚴重，讓醫師開立不實診斷證明，向國泰人壽、國泰產險申請傷害保險理賠，雙方約定以理賠金額2成5作為報酬，最後國泰產險核付73萬元保險金，陳男再將18萬元匯到黃姓負責人帳戶，其中7成款項再交給周女，而國泰人壽則察覺有異，拒絕給付。

另一案則是許姓男子因車禍造成一定傷勢，但不到日常生活需人家照顧的程度，只是該男子佯裝病況，讓不知情的醫師開立「癲癇症平均每周發生一次，日常生活需家人照護」等字句，國泰人壽最後理賠40萬元，許男拿到保險金後將12萬元匯給黃女帳戶，其餘5起案件也用類似手法，不法獲得理賠金。

最後，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、新光產物、國泰產物、泰安產物及勞保局驚覺不對勁，因而提起告訴，高雄地方法院判處黃女3年2個月有期徒刑，其中2年可易科罰金，周女則處以1年4個月有期徒刑，可易科罰金，至於其他人則為5至8個月不等有期徒刑，也可易科罰金，如不服判決，可提起上訴。

文章來源：好險網 文 紀佳妘