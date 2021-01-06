新台幣漲不停！美元保單如何聰明買？

「一年內新台幣匯率28元或許會成為新常態。」去（2020）年10月中旬台灣央行總裁楊金龍赴立法院財委會進行業務報告，對於立委質詢新台幣的議題，楊金龍給予這樣的回應。

美元去年以來格外弱勢，美元兌新台幣匯率一路從30字頭下探至「彭淮南防線」28.5，從高點滑落迄今已重貶近12％，美元兌新台幣一度來到28.25，創下1997年7月以來新高。而今年開年資金熱錢持續進攻，1/5盤中一度強行跨過28元大關，無論是美元本身的弱勢或者內資回流等資金行情因素都是重要影響點，升值壓力持續爆炸， 新台幣強勢衝漲趨勢短時間恐怕很難反轉。隨著新台幣不斷走強，如果手中已有佈局美元投資人，看著不斷縮水的美元資產，心裡一定在淌血，究竟28字頭真的會像楊金龍所說的成常態嗎？

隨著全球新冠疫苗持續報喜，全球可望擺脫疫情陰霾，投資熱錢大舉進駐風險性資產，以往一直是避險資產的美元價格瞬間崩跌，新台幣漲勢更加凌厲。

「美元會一路貶到2022年。」就全球經濟復甦、聯準會（Fed）將維持超寬鬆貨幣環境，以及拜登就任美國總統後，全球貿易衝突可望趨緩等因素，認為2021年美元將續貶，有將近五成的策略師甚至預期美元會一路貶到2022年。

近期，可能會有3～4種歐美疫苗獲得官方授權批准，但全面量產施打時程恐怕會拖延至明年第二季，至於疫苗成效、接種意願、以及國際性分配等問題，都是Covid-19疫情能否在2021年獲得有效控管，讓全球經濟回復正軌的關鍵性要素。策略分析師表示，美元走勢通常與全球經濟表現呈反向連動，儘管全球部份地區出現第二甚至第三波疫情，市場對於新冠疫苗的推出有效充滿信心，預期可帶動全球經濟在上半年前出現一波擴張，進而打壓避險貨幣美元走貶。

再者，由於Fed早已言明將盡可能延長寬鬆貨幣政策環境的時間，決策官員預期要將目前處於歷史新低水準的利率，維持到2023年，藉以刺激美國經濟，美國低利率環境將驅使市場資金從美元撤出，轉向非美元資產。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士表示，從拜登主要政見來看美國經濟，其中貨幣政策將會尊重聯準會Fed決策，主席鮑爾留任可能性極高，因此貨幣政策將會延，就日前在全球央行年會上提到的物價部分，聯準會調整過去實現長期2%的通膨目標，改成一段時間內平均2%的通膨目標，其認為適當的貨幣政策會讓通膨溫和的超過2%。

此外，在拜登上台後，美國與其他國家的貿易緊張關係可望趨緩，同樣會對美元帶來下壓。

看到台幣升與貶的新聞，你否想過對於自身財富影響為何？投資最好的方式就轉換成該貨幣後，能夠匯率及利率雙頭賺，通常利率因素是影響該國貨幣強弱的一個重要指標之一。所以，只要是升息或是貨幣政策趨向緊縮的國家，該國的貨幣升值機會較高。外匯專家李其展提到，台幣現在就是強勢格局，想低買各貨幣都分批買就好，美元要等至少看到29元才算是暫時止跌。

很多空手投資人可能會想買美元保單，建議民眾進場前要留意兩大風險：

（1）匯兌風險：保單持有時間通常有6年及10年，因外幣兌換台幣時間點不同，可能產生匯兌差價風險，匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時，有可能因美元貶值，導致換匯為台幣時產生損失。

（2）匯款費用：外幣保單由於必須透過銀行外匯存撥，中途借款解約時，須另付匯款手續費給中間銀行及受款銀行，民眾在投保前最好了解保單條款的規定，哪些費用是由保險公司或保戶負擔，以免日後發生爭議。

已經買的人可以怎麼做？

如果手中已有美元保單到期的投資人，由於美元保單繳費、保險給付均以美元計算，因此民眾若覺得收到保險給付時的匯率不符合期待，也可以先存放在外幣帳戶，等到出現可接受的匯率水位，再換回台幣。

或是轉換到其他美元計價的股市或債券，投資屬性較保守、風險承受度相對低的投資人，可以轉入高評級債券、複合債等商品，若是積極一點的投資人，可以考慮分散購買美股ETF。

一般買外幣存款的民眾，大多不是短線投資，對短期的匯率波動不必太在意，因為各國央行都不會容忍自己國家的貨幣匯率波動太大，跟其他的投資工具如股票相較，換算起來的報酬率，做外幣存款其實波動很小，風險也較小。

如果購買時以台幣計價的基金就不用考量匯率風險，假設進場買價是10元、賣價11元，就是投資報酬率10%；但如果是用原幣計價，例如美元，在轉換過程有匯率因素，投資人是以台幣換成美元後再去投資，贖回時將美元轉換成台幣，轉換會出現匯率損失，還有手續費，相對會減損投資報酬率。

（理財周刊 洪子晴）

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