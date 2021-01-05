漲聲中小確幸！個人傷害險7/1降費12.5％

低利率環境什麼都漲，終於有小確幸。金管會5日宣布，從今年7月1日起，調降個人傷害險第一類職業類別的危險發生率上限，由現行表定發生率的80％降到70％，大約可減費12.5％，若依2020年前11月個人傷害險保費69億元推算，保戶最多可省近8.7億元。

金管會已在2021年1月1日開始，直接將旅行平安險（不含醫療部分）費率調降10％，約將3億多元回饋給保戶，這次是以調降發生率上限的方式，調整個人傷害險（即俗稱意外險）的費率，但為了給保險公司調整時間，將從2021年7月1日開始實施，但有些保險公司可能發生率上限本來就只有用70％，就不必調整費率。

保險局副局長張玉煇表示，雖然是表訂7月1日才上路，但在生效日前已核准、核備或備查的保單，保險公司若作業來得及，要提早降費率亦可，若保險公司想用增加保額取代降保費，必須要通知保戶並確實取得保戶同意。

張玉煇舉例，若是保額100萬元的個人意外險，用80％的表定危險發生率作上限，第一類職業類別一年保費現行約1,085元，上限降到70％，則保費降為949元，減費幅度逾12.5％，但若保戶選擇增加保額，即可拉高到114萬元。