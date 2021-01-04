接軌IFRS17 桂先農：壓力不大

大魔王會計不再可怕。台灣保險業將在2026年接軌IFRS17（保險負債會計公報），市場先前傳出恐要增提上兆元準備金，保發中心董事長桂先農4日表示「沒聽過這種數字」，且金管會從2012年開始要求資產負債公允價值試算，不足的公司就要增提準備金或提改善方案，八年來壽險股本增加逾2,600億元，且準備金平均成本已降到4％以下，接軌已無太大壓力。



2020年壽險獲利可望創新高，桂先農4日出席保險卓越獎記者會時表示，2021年若股、債、匯沒有特殊事件波動，則仍是「安定」年。



壽險資產部位早已用公允價值（即市價）列帳，但負債部分，即壽險責任準備金部位則尚未啟用公允價值，也就是國際上預定2023年啟用、台灣則再延三年，在2026年1月1日接軌的IFRS17，負債要用現在的市場利率加計一定貼水後折現，早年銷售高利率保單的利差損缺口則可能呈現在帳上，壽險公司有可能要增提準備金、增資。



先前曾傳出台灣壽險公司早年大量銷售預定利率6～8％的儲蓄險保單，與南韓保險公司類似，接軌IFRS17可能需要增提新台幣兆元以上的準備金。



對此，桂先農表示，沒有聽過這樣的數字，且金管會從2012年就開始要求，壽險業每年要對資產負債公允價值進行試算，也是「超前部署、運籌帷幄、決戰千里」，若算出有缺口的公司就要立即增提準備金，否則也是要提出改善計畫，可能就要限制部分業務或不能賣何種保單。



經過八年的調整，光是壽險公司股本就從2012年底的4,052億元，到2020年9月已達6,686億元，等於普通股增資至少2,634億元，增提準備金的部分，保發中心則表示不便透露。



但桂先農強調，這麼多年的提早準備，加上還有五年的時間才接軌，台灣壽險業接軌IFRS17的壓力其實沒有那麼大。



其次是壽險業調整商品結構，現在又開始要賣保障型保單，負債平均成本已從早年的4～5％，降到4％以下，各公司投資報酬率多數有2～3％以上，甚至可以有4％，利差損問題已大幅解決。