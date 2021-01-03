成年變18歲！遺產稅扣除額縮水怎麼辦？

為配合民法成年年齡下修至18歲，立法院三讀通過「遺產及贈與稅法第17條修案」，將法規文字從未滿20歲改為未成年、滿20歲以上改為已成年，節稅權益也會隨著年齡下修而限縮。面對遺產稅的節稅空間縮水，事實上民眾可以透過保險規劃，讓未來資產移轉更加順利。

立法院三讀通過「遺產及贈與稅法第17條修案」，與「所得稅法第17條條文修正案」。在遺產稅中的「直系血親卑親屬扣除額」及「受被繼承人扶養之兄弟姊妹祖父母扣除額」，也受到修法影響而遭到限縮。

依遺產稅現行規定，繼承人只要是直系血親卑親屬，包括子女、孫子女，或被繼承人扶養的兄弟姊妹，都享有每人50萬元扣除額，若繼承人是未成年，可按「實際年齡與成年年齡差距」增加扣除額，每差1歲增加50萬元扣除額。換句話說，成年門檻調降2歲，未成年的扣除額度也將少掉100萬元。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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