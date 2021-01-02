類全委保單吸睛！投保前你該知道的3件事

今年疫情衝擊金融市場，增加投資難度，加上台灣保險新制7月上路，讓儲蓄險賣相變差，「配息」功能、資金門檻較低的類全委保單，成為2020年不少人心中的理財規劃首選，但也暗藏3個風險，包括投資成本較高、不保本、不保息，建議在簽約前不妨先了解清楚保單內容、評估資金能力與實際需求。

類全委保單從2013年開始逐漸打開市場知名度，根據投信投顧公會統計，2020年前11月投資型保單中類全委契約金額較去年底增加526.8億元，一舉高過108年全年增加的194億元。從數據來看，類全委保單成為2020年相當熱門的投資型保單，不少人選擇該商品達到財務規劃的目標，預計2021年仍會是市場熱賣商品。

類全委保單就是「全權委託帳戶功能的保單」，也就是保戶將資金交給保險公司後，再由保險公司將這筆錢委託投信代為操盤，由於不是保戶直接把資金交給投信來操作，並非是保戶自己委託，因此才被掛上「類」全委的名稱。

為什麼類全委保單會如此受到歡迎？事實上，這種保單主要有2點優勢備受保戶青睞，首先是相較代客操作的委託資金門檻至少500萬元，對於一般人來說，相對難入門，但類全委保單則可以將資金門檻降低至10萬元，定期定額則每月幾前元即可，大幅降低資金門檻。

再者，類全委保單普遍都有「資產撥回」機制，也就是大家口中的「配息」，觀察市面上類全委商品，每年平均約提供4至6%不等的年化撥回率，抓住許多台灣人喜歡配息的目光，如今隨著低利率時代來臨，台灣今年也降息1碼，把錢放在定存根本划不來，因此類全委保單成為不少退休族作為每月生活費的來源。

但要注意的是，「類全委保單的資產撥回率≠報酬率」，帳戶淨值會隨著市場波動，並非交由專家代操就能保證獲利，因此當投資績效差、造成虧損，保險公司為了高資產撥回率，可能每月撥回的就是來自本金，長期下來對於資產累積也會大打折扣。

除此之外，類全委保單是委託保險公司代為委託，相關作業手續費用如經理費、管理費、保管費等，通常這些費用會從投資帳戶直接扣除，會讓投入的本金減少，資產累積效果也就會跟著變慢，因此建議在投保前要先釐清各項收費名目，才能避免期待落空。

整體來看，在理財規劃上，民眾應視自身需求、風險承受能力等面向來考量，畢竟投資有賺有賠，勢必存在風險，這時慎選保險公司及委託投信就很重要，且無論投資賺不賺錢，相關作業手續費用必定是要繳的，因此在簽約前不妨先了解清楚保單內容、評估資金能力與實際需求，讓理財規劃更有保障。

（紀佳妘）

文章來源： 好險網

延伸閱讀

類全委保單 兼顧保障與投資

首檔歐元計價類全委保單 問世

壽險遇難關 百億神單銳減