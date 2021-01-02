勞保勞退傻傻分不清 多做1事退休金翻倍

辛苦工作大半輩子，退休後除了可以請領勞保老年給付，還有一筆老闆每月幫你提繳6%的勞退金，自己還可額外提撥6%薪資到個人帳戶中，退休後就能領到多一倍的退休金，不僅能多存退休金，同時還能節稅，快來搞懂勞保、勞退的差別在哪裡，對往後的養老生活又有什麼幫助。

許多人常常把勞保老年給付和勞工退休金搞混，以為是同一筆錢，但其實這是兩種不同的制度既不會互相影響，也沒有擇一請領的問題。勞保局表示，勞保老年年金是一種社會給付，只要勞工在符合一定的勞保年資及年齡下，並辦理離職退保時，即可向勞保局提出申請，分成「月領」及「一次領」。

勞工退休金則是依照勞基法規定，要求老闆給予保障，分成新、舊制。勞保局表示，新制勞退是從2005年7月開始實施，因此在這之後到職的勞工都適用，老闆每月幫勞工薪資的6%提撥到個人專戶內，等到年滿60歲，就能向勞保局申請領回。至於舊制勞退，則是符合退休條件時，如由雇主一次發給退休金，且工作年資限同一個單位。

除此之外，對於想多存退休金的民眾，還可以用「勞退自提」這一招，也就是除了雇主每月幫勞工提繳6%勞退之外，自己也可以申請提撥薪資的6%，到個人專戶，相當於把一個月薪資的12%存到帳戶中。

舉例來說，目前月薪3.6萬元的麗莎，往後工作30年才會退休，以薪資條件假設每年成長1%、投資報酬率每年3%進行試算，若只由公司提撥6%到個人帳戶，65歲退休時選擇一次退休金，約可拿到188萬元，若選擇月領，每月約有1萬元，可領到平均餘命為止；若再加上自提6%，在相同條件下，退休可一次領約388萬元，如月領的話，則可領約2萬元。

換言之，選擇勞退自提6%的民眾，會比沒自提增加將近1倍的退休金。此外，勞退自提還有另一個好處，在自願提繳期間，可在提繳年度薪資所得扣除，享有稅賦優惠，也就是說自提6%退休金，不僅能增加退休金，還能達到節稅效果。

（紀佳妘 ）

文章來源： 好險網

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