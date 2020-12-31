二家壽險 緊急申請增提外匯準備金

新台幣匯率看升，壽險業忙著增提外匯準備金。在2020年最後一週，新光人壽、宏泰人壽火速送件金管會，分別申請增提25億元及4億元的外匯準備金，包含這二家公司，2020年共10家公司、申請增提22次外匯準備金，金額高達316.2億元，是2019年的4.65倍。

2020年壽險申請額外增提外匯準備金，無論是家數、增提次數及增提金額，都創此制度上路九年以來的新高，除了新台幣一年升值5％多，讓壽險匯兌成本全年可能挑戰3千億元新高，且壽險公司亦有「儲糧過冬」的打算，在獲利佳時，先提準備金因應。

10家壽險公司額外增提22次外匯價格變動準備金，其中國泰人壽共增提四次，增提金額共70億元，且都已在2020年9月底之前已提存。

南山人壽增提二次共60億元，第二次是11月增提30億元；新壽也是增提二次，12月要再增提25億元，合計共提65億元。

中國人壽今年增提三次，12月會再增提10億元，合計共增提40億元；台灣人壽今年則是增提二次，12月再增提15億元，合計共增提30億元。

全球人壽亦增提三次，12月要再增提18億元，三次合計35億元；元大人壽亦是二次增提，合計5億元；第一金人壽亦是二次增提共1.2億元；另外遠雄人壽申請增提6億元、宏泰人壽增提4億元，都是首次增提。

同時10家壽險增提316.2億元外匯準備金中，有120.7億元是集中在11月及12月增提，即新台幣兌美元匯率升破29元之後，壽險業的確承受極大的匯兌壓力，因此紛紛增提外匯準備金。

2019年只有四家壽險公司增提68億元外匯準備金，即富邦人壽年底增提30億元，南山人壽增提20億元，台灣人壽增提15億元及元大人壽增提3億元；而2019年新台幣僅升值2％，且年中還一度回貶，讓壽險公司出現匯兌利益，有助累積外匯準備金。

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