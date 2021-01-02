終身醫療？雙實支？為孩投保難題這樣解

一位媽媽在社群Dcard上表示，夫妻倆想要幫寶寶投保保險，但兩人卻對於要保「終身醫療」還是「雙實支實付」持有不同看法。但其實網友也分析，2張保單各有所長，補齊全面保障就可以更放心。

先生認為，買終身醫療險只要付20年的錢，就可以買到終身保障，而且小孩買也不用繳太高額的保費，因此很堅持要為小孩保終身醫療。

但媽媽認為，買雙實支保費不會太貴，保障又比較多，只是一直到他們死前，要繳比較多的保費（與終身醫療險相比） ；除此之外，媽媽也擔心以後通貨膨漲，加上自費的項目越來越多，買終身是不是就沒用了。

網友在下方熱情回復，替媽媽分析兩者差異。有網友指出，終身住院醫療險除非住院天數很久，否則很多時候是自己（繳的保費）賠給自己而已，而且若是只有賠病房費，其他自費項目就沒有辦法保障到了。還有人指出，終身醫療保費高、理賠不足，「假設近幾年時需要高額醫藥費卻可能負擔不起、過不了眼前這關的話，還談什麼老年的保障」。

但也有網友建議，可以終身醫療搭配實支實付，還說可以醫療險爸爸繳、實支實付媽媽繳，這樣保障就都有了。

其實，終身醫療與實支實付各有優點，實支實付能夠理賠到昂貴的費項目，未來的醫療趨勢也是朝向住院天數少、自費項目多去發展，實支實付的確是很實用必備的一張保單。

但另一方面，因為實支實付是透過自費單據作理賠，要是沒有自費項目，實支實付就無法派上用場，終身醫療險還是能彌補部分開支；而且當住院、自費治療全都來時，終身醫療險也能作為照看費用的補貼。

除此之外，媽媽還提到，先生認為除了醫療險，其他壽險、失能、燒燙傷保單都沒用，覺得是把錢都拿去打水漂了，因此很堅持只買終身醫療險其餘的一切不買，這也讓她非常頭痛。

網友大多不贊同先生的觀點，就有網友舉例，萬一不小心燒燙傷，需要植皮、整形，這些治療的花費甚至可能數十萬元起跳，有些患者還需要隔一陣子就手術一次；若是意外失能，每個月還要支出看護費用，或是家長為了照顧小孩離開職場，也是會有損失。甚至有網友用衣著形容保單來勸戒他們，「任何一個險種就如同身上的每一件衣服褲子，缺一不可，等同於沒有購買的風險赤裸裸地暴露其外。」

（程芳瑀 ）

文章來源： 好險網

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