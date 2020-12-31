錢滅頂 國際板債今年發行首破600億美元

台灣浮濫資金已淹到頭頂，在壽險大量資金支撐下，國際板債券2020年新發行量首次突破600億美元，全年共有195檔債券發行，發行總金額達601.56億美元（約合新台幣1.77兆元），較去年發行量倍增，成長達136.56％，亦創下歷年發行量新高。

支撐國際板的二大力量，一是國內資金太多，光壽險業前11月總保費就近新台幣2.82兆元，要尋求可投資標的，二是壽險公司先前投的國際板債券，在2020年被大量贖回，前11月就達456.34億美元（約近新台幣1.35兆元），必須趕快回補部位，否則投資收益率將急降，影響獲利。

2020年美元計價國際板長年期債券，發行利率還有2.7~4％之間，短年期（即約5年）亦在1.5~2％之間，還算符合壽險公司與銀行等投資需求。

但據保險局統計，到11月底壽險業投資國際板債券金額，約新台幣3.96兆元，已跌破4兆元，且比去年底約少了近新台幣2千億元，即壽險業手中國際債券被大量贖回，有些公司回補、加碼，有些公司則直接轉往海外投資或其他標的，壽險業的投資部位占國際板流通金額，也從80％降到74％左右。

國際板（福爾摩沙債券）從2006年推出至今，2020年出現史上最大提前贖回潮，但也催生最大發行量，全年贖回金額約新台幣1.35兆元，超出年初預估，但全年也發行約新台幣1.77兆元，來回補數量。