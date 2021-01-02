失扶險下架 還有4款保單可轉嫁失能風險

失能扶助險下架進入最後倒數，有需求的民眾趕在年底之前將保障補齊，但還是有些人維持觀望態度。若是沒趕上末班車，短期內沒有失扶險可買時，保戶還是可以用4款保單來轉嫁失能風險。

1. 長期照顧險

長照險以「長期照顧狀態」為理賠依據，主要分為生理功能障礙、認知功能障礙2種判定標準。生理功能障礙以巴氏量表（Barthel Index）評量，只要進食、移位、如廁、沐浴、平地行走、更衣等6項中有3項無法自理即可申請理賠；「認知功能障礙」則是持續失智狀態，且依臨床失智量表（CDR）評估達中度以上；無論是生理或認知障礙，只要符合其中一項，且一定時間以上無法治癒，即可啟動理賠。

長照險的給付方式有2種，包含一次性給付保險金或分期給付保險金，但要注意的是，保戶需要定期重測失能狀態，如透過長期治療，身體逐漸好轉時，長照險的給付將暫停。

2. 特定傷病險

特定傷病險是依照疾病定義做為理賠條件，分為重大疾病險（7項重大疾病）、重大傷病險（22類重大傷病）、「嚴重特定傷病險」（22項以上嚴重特定傷病），也就是確診書上的疾病名稱及狀態，符合保單條款疾病的定義即可理賠。

理賠方式為一次性給付及分期給付，但每家保險公司的商品設計不同，因此特定疾病、給付方式也會有所不同，投保前可以貨比三家。

3. 意外險

意外險理賠項目當中其實就包含了意外失能的保障，發生意外事故導致失能時，就可以取得保險金，但要注意意外險的失能保險金是一次性給付。

4. 壽險

壽險在被保險人完全失能的時候也會進行理賠，也是一次性給付保險金。壽險對於完全失能的認定條件較為嚴格，在給付失能保險金之後契約即終止，身故保險金或是部分保單在高齡時會給付的生存保險金，未來都不再給付。

除了商業保險之外，勞保也有提供失能給付，依勞工保險失能給付標準及附表，有分身體失能部位精神、神經、眼、耳、鼻、口、胸腹部臟器、軀幹、頭臉頸、皮膚、上肢、下肢等12個失能種類，共有221個失能項目、15個失能等級。可請領失能年金或是失能一次金。

（李瑞瑾 ）

文章來源： 好險網

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