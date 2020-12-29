台壽今年勇奪國內外44項大獎

中信金控子公司台灣人壽2020年表現亮眼，無論在商品創新、服務作業、金融數位發展等各領域均積極創新、滿足客戶需求，共計榮獲44項大獎，其中更有18項來自國際專業機構的肯定。



包括被知名財經媒體全球商業觀點雜誌及全球經濟雜誌評選為「台灣最佳壽險公司」，亦被IDC選為「亞太20大最佳保險公司」，肯定台灣人壽各方面表現。



台灣人壽積極響應政府綠能發展政策，為亞洲第一家參與離岸風力發電（Formosa 2─Project Finance）聯合授信案的台灣壽險業者，以行動落實ESG，獲國際權威財經雜誌財資「亞太年度最佳投資機構-保險公司」及「台灣年度最佳ESG投資機構─保險類等六項大獎，為亞太區唯一獲此殊榮的保險業者。



因應數位趨勢，台灣人壽精進數位金融技術，持續以解決客戶痛點出發，透過多項創新技術打造最佳數位服務，如以拍照方式即可申請理賠的「龍e賠一拍就匯」、「eClaim理賠區塊鏈」等更方便且多元的e化服務，獲財資雜誌「台灣年度最佳數位保險公司」及「台灣最佳數位保險體驗」等多項肯定；亦獲IDC評選為「全方位體驗創新領導者」，顯示台灣人壽於數位發展上的成果，頻頻受到國際級肯定。



台灣人壽各方面成果均獲肯定，商品研發上，不僅以符合民眾需求出發，持續關注弱勢與特定族群推出多項業界首創商品；客戶服務上，打造高營運效率，不僅提供多項創新e化服務，更積極發展業務員數位轉型，提供保戶快速且完善的服務。



此外，台灣人壽長期關注高齡議題，日前為疫情期間的第一線長照工作者，拍攝以鼓掌接力的方式向其致敬及打氣，影片在官方粉絲團曝光後，獲熱烈回響；更號召同仁發起「1919食物銀行」食物包認購行動，短短30天內募集已突破百萬元，協助上千家庭度過難關。