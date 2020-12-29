失能險停售倒數計時 長照險粉墨登場

失能險停售倒數計時，僅餘最後三天將絕跡了，因為國內六大壽險公司的失能扶助險將正式停售，取而代之者將以長照險為主軸。

據了解，金管會盯上壽險業失能扶助險，認為過度保證、高度競爭的給付內容，將危及壽險公司的清償能力，要求依缺口增提準備金。

除國泰人壽已決定11月底前，立即停售具5年保證給付的漾心叮護失能照護定期險，富邦人壽已發出通知12月底前停售其最高給付600倍的福氣久久失能扶助終身壽險外，台灣人壽亦將在年底前，會停售180及200系列失扶險。

據指出，壽險公會建議已銷售的失扶險將採「帳載準備金」與「總保費準備金」比較法，檢視是否有準備金缺口，各公司再依此缺口提出增提方案，分年提存期間不得高於5年。

雖然多家公司都表示其失扶險不用大量增提準備金，但為了避免被盯上，已紛紛通知業務員、保經代公司，要在11月底、今年底停售相關失能扶助險。

業界評估，預計2021年初大多會剩下一年期失能扶助險，因為可以有保費調整機制，再者即是不會保證給付的定期失扶險。

長照險方面，保險局公布2020年6月底的長照險關鍵數據報告，一是今年上半年長照險新契約件數近5.24萬件，比去年同期或去年下半年都成長50％以上，新契約保費15.4億元，則比去年同期大幅成長55.6％。

同時間壽險新契約保費是呈現衰退37％，主要原因就是南山人壽強推長照險，半年增加近1.12萬張。

據悉，女性投保長照險會比男性晚十年，保險局揭露其中「奧祕」，一是男性多集中在20～39歲時投保長照險，可以取得較便宜的保費。

女性若在該年齡投保，費率會比男性貴，第二原因是女性多集中在30～49歲時投保長照險，主要是「為母則強」，生兒育女後或成為家中經濟來源之一時，女性責任感會爆棚。

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