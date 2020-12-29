為退休準備 他買20年儲蓄險「很笨」？

一名網友在臉書社團《存錢公社》中分享了自己購買儲蓄險的經驗，他認為，理財工具都有它的價值，沒價值的不是工具，而是使用者的使用方式，他就計畫以儲蓄險作為退休準備工具，且相較高風險的股票來說，明顯穩定許多。

原PO表示，自己也是保險業務，目前每年存9600美元的儲蓄險，共存20年，計畫滿30年再慢慢領出來，大約會領1300萬元台幣；存這張儲蓄險的目的，就是為了退休做準備。他直言，可能有些人會覺得他這種存法「很笨」，為何不放在股票當中更賺錢，但他自己則認為「最起碼我在保單裡還有保證的利率，股票一點保證都沒有」。

原PO指出，每個理財工具都有它的價值，沒價值的不是工具，而是使用者的使用方式。有些人股票高點跟風買入，跌的時候害怕賣掉，虧錢之後說股票騙人；有人儲蓄險存20年期，第3年就解約領出來、虧了很多，然後就說儲蓄險騙人，他強調，「這些是使用方式不正確，而不是工具糟糕」。

文章一出引來不少網友熱情討論，有不少人表示認同，但也有人質疑，儲蓄險無法打敗通膨。原PO舉例，定期定額存3千元，一年36,000元，一年通膨2% = 720元，「你不存錢跑去吃大餐花1千塊，通膨就結束了，所以通膨根本不是問題，我們的選擇才是問題。」

也有網友建議，儲蓄險可以買短年期的產品比較好，或是用躉繳方式來存，可以滾得比較快。還有網友表示，可以考慮買境外分紅儲蓄險，但原PO則回應指出，「境外保單通常都遊走在危險邊緣，一個搞不好會觸法」。民眾在購買時也要小心，千萬別誤踩主管機關雷區。

原PO也強調，達成財富自由的方法有很多，最重要的還是要做好資產配置，且不能一味將錢投入在高風險工具上面，否則可能會一無所獲，他更相信「錢存下來才是真的」。

（文章來源：保險網；文／程芳瑀）