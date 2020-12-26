手頭緊放棄投保得不償失！用2招守住保障

很多年輕人會想在成年之後替自己買好保障，但因為手頭較緊，猶豫到最後反而決定不保了。但畢竟外在的風險會隨著年齡增長越來越多，要是沒有及早做好規劃，反而可能會因小失大。

一名網友在社群Dcard上發文求救，表示自己原本與一位阿姨談好了要投保醫療險，後來想起家中長輩開刀需要錢，加上年後要繳學雜費等支出，發現手頭並不是那麼寬裕，因此想取消投保，等到經濟情況好點時再保。

原PO一開始不知道應該如何與業務阿姨開口，但網友留言鼓勵原PO直說，「業務阿姨能理解的」、「好的業務員能體諒的」、「阿姨看過的雞掰人肯定早就數不清了，你這麼有禮貌而且是真的有困難，不用擔心不好開口，這對業務來說根本家常便飯」。

原PO最終以實際情況與業務阿姨溝通並撤銷了契約，業務阿姨雖建議可以先改月繳，並提醒風險無所不在，但最後還是尊重原PO決定；原PO大讚業務阿姨人很好，也與阿姨表示自己還是會擔心沒有醫療保障，因此準備好了一定會再去找阿姨。

對於收入能力有限的年輕人來說，金錢的使用往往需要更小心翼翼，但是該做足的保障真的不能少。下方就有一位網友提醒，「今天你的家人需要這筆醫療費，若你不幸在這幾天發生風險也需要一筆醫療費，而你現在因為預算的問題沒有投保，那為自己準備的醫療費從哪來？」

其實，很多人總是認為自己不需要、很健康、很小心，因此一點都不需要買保險，或是因為沒錢就放棄投保，但當發生意外時才來後悔，屆時往往已來不及。

若實在無法一次年繳保費，可以改為月繳，至少該有的保障還是有了；只是要注意月繳的金額，累積起來會比年繳稍貴。或是一樣選擇年繳，然後透過信用卡將年繳的保費分12期繳納，這些方法都可以讓自己獲得保障防護，還比較沒有經濟壓力。

（文／程芳瑀）

文章來源： 好險網

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