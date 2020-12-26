退休後重回職場 投保用1招可領4大給付

不少民眾對於勞保部分觀念有所誤解，以為勞保老年給付與勞工退休金只能擇一領取，但是勞保局指出，兩者為不同概念，甚至退休再就業時，僱主還是得幫勞工按月提撥勞退金至個人退休專戶內。

勞保老年給付、勞退金為不同概念 若退休再回職場，雇主仍需提撥勞退金

一般而言，有保勞保的勞工朋友，未來可領到的退休金至少有兩筆，一筆為年滿一定歲數、累積一定年資可請領的「老年給付」，另一筆則為勞工退休金個人專戶內，雇主及員工自行提撥的勞退新制退休金。勞保局指出，確實有部分民眾申請老年給付後，卻不知道還有另一筆勞工退休金存在。

勞保局解釋，勞保老年給付為雇主、勞工及政府三方依比例負擔保險費，等勞工符合老年給付請領資格時，就可向勞保局申請給付；勞工退休金則是一種強制雇主應給付勞工退休金的制度，分為新制及舊制。

新制為雇主依「勞工退休金條例」辦理，按月提繳勞工退休金於勞保局的勞工個人專戶。勞工符合請領資格時，向勞保局請領；舊制則是雇主依「勞動基準法」辦理，勞工符合資格時向雇主請領退休金。

因此，勞保局提醒，勞工若請領勞保老年給付後，也需記得還有勞工退休金可領。另外，勞工就算在請領勞保老年給付及勞工退休金之後，在回到職場上時，只要受雇於適用勞基法的企業，雇主仍需替勞工提撥勞退新制退休金至個人專戶內。

勞保局舉例，假設一名男子在退休後，至某社區擔任保全，其月薪30,000元，依勞工退休金月提繳分級表，該男子月提繳工資為30,300元，因此公司每月需替他提撥1,818元，換句話說，要是男子在這間公司工作一年，即可累積21,816元的勞退金，且這筆錢仍然可以參與每年勞退新制的資金收益分配，也可從專戶中領出來。

不過，勞保局對此提醒，依照《勞工退休金條例》第24條之1的規定，雇主需提撥勞退金至個人勞退帳戶中，但退休再進入職場的民眾，若想提領退休金以1年1次為退，因此前後兩次請領退休金的時間點，需間隔1年。

退休後再進職場可投保職災保險 有這「四大給付」

民眾在請領勞保老年給付及勞退金後，無論年齡為何，只要再次就業，仍是勞工退休金的強制提繳對象，但是不能再參加勞保普通事故保險及就業保險。不過，雇主可以自願替勞工申報參加職業災害保險，保險費全部由雇主負擔，萬一發生職災事故可以有相關給付保障。勞保局指出，有加保職業災害保險的民眾，若不幸發生職災，可有四大給付可請領，包括職災醫療給付、職災傷病給付、職災失能給付及死亡給付。

勞保局進一步解釋，「職災醫療給付」內容包括，免繳健保部分負擔醫療費用、住院30天內膳食費用半額補助。

「職災傷病給付」則是因遭遇職災不能工作，而無法取得原有薪資者，自不能工作的第4日起至治療終止日止，可申請職業傷病補償費，最長給付兩年。

「職災失能給付」為經治療後症狀固定，且醫院診斷為永久失能並符合失能給付標準者可申請，給付項分為目分為失能年金及失能一次金。

「死亡給付」則是民眾若在加保期間因職災事故不幸往生，支出殯葬費的人，可請領喪葬津貼；符合相關資格的遺屬則可請領遺屬年金或遺屬津貼。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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