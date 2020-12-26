勞保高薪低報最後爆虧！律師教你1招自保

部分公司為了節省人力成本，將員工的勞保投保薪資「高薪低報」，雖然可同時讓雇主及員工少繳一點勞保費，但實際上很容易讓勞工「得不償失」，犧牲在申請生育、傷病等給付時應得的權益。因此，勞保局建議，勞工可透過自然人憑證等方式，查詢個人投保相關資訊，若公司未依法申報實際薪資，員工可向勞保局提出檢舉，以免讓權益受損。

勞保「高薪低報」有風險 給付恐全面縮水

常有公司在投保員工勞保時，以「高薪低報」方式，試圖省下公司應負擔的勞保費成本。對此，勞保局指出，以一般情況而言，勞保加保在公司的情況下，勞保費的負擔分別為勞工20%、政府10%、公司70%，勞工可獲得包括女性生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付及死亡給付等保障，但要是「高薪低報」，日後在請領給付時，恐怕也會跟著縮水。

勞保局指出，勞保投保薪資應大於等於實際薪資，依據勞工保險投保薪資分級表，共有16個級距，假設有一名女性勞工月薪30,000元，應以30,300元的薪資級距加保勞保。但若是實際月薪30,000元，卻以23,800元的最低級距投保，這就是「高薪低報」。

若以實際數字試算，勞保局同樣以月薪30,000元的女性勞工舉例，投保勞保30,300元的薪資級距，勞工負擔20%勞保費為606元、政府10%為303元、公司70%為2,121元；但若將勞保「高薪低報」在23,800元的級距，變成勞工負擔476元、政府238元、公司1,666元，也就是說勞工可省下130元、公司省下455元。

雖然「高薪低報」可為勞工與公司省下部分勞保費支出，但此舉不僅違法，勞保相關保障也全面縮水。勞保局表示，以上述月薪30,000元的女性勞工為例，若以23,800元最低級距加保勞保，假設該名勞工因生產而申請2個月的生育補助時，將會比原本實際投保30,300元的級距，少領13,3000元。

勞保局指出，勞工每月可省下130元，卻少領13,3000元，損失相當於勞保費低繳8年的費用，也顯示出若投保勞保「高薪低報」，將會直接影響勞工的生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付、死亡給付等。

對於勞保投保薪資，勞工有時並未注意實際投保薪資，導致最後權益受損，勞保局提醒，勞保有3種方式可以查詢實際投保薪資，包括以自然人憑證及讀卡機，由勞保局網站「個人網路申報及查詢作業」專區查詢；若有簽署同意書，也可持郵政金融卡或勞動保障卡，透過郵局或發卡銀行的ATM進行查詢及列印；最後，也可到勞保局網站以「預約取件服務」，再至各地辦事處取件查詢，來確認自身投保薪資。

「高薪低報」已違法 律師：雇主將面臨判刑、賠償及罰鍰等風險

公司若「高薪低報」可能涉犯刑事偽造文書罪、詐欺罪及民事損害賠償，主持粉專《厝邊好律師》的律師許哲涵舉近期實際判決指出，日前某公司陳姓負責人及該公司陳姓法務人員，因逐月短報莊姓員工薪資，累計勞退金短提繳金額高達9萬多元，法院認定已損害莊姓員工權益及勞保局對提繳勞退金薪資申報、勞退金管理之正確性，依共同犯詐欺得利罪，分別處以3個月及2個有期徒刑。

許哲涵分析，對於勞保薪資的高薪低報，通常會涉及犯詐欺得利與行使業務上登載不實，不過法院實務上會用詐欺得利罪去判刑。

律師林子翔也提醒，員工若發現雇主有將勞保投保資高薪低報、以多報少的情況時，可準備公司正確名稱、統一編號、負責人全名、公司電話等基本資料，並檢附在職期間的出勤、薪資明細等資料，並以書面記載公司違法情事發生的經過、地點等，附上檢舉人姓名、聯絡方式、身分證字號，向勞保局提出檢舉。

林子翔表示，檢舉時也可委請律師幫忙整理、撰寫資料，並請律師以律師名義向勞保局提出檢舉，依過往經驗，勞保局收到律師函後，會以正式函文函覆律師處置結果，雇主或公司也可能因「高薪低報」面臨判刑、賠償及罰鍰等風險。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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