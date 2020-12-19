現在不買會後悔！網推爆投資型保單2優點

隨著今年保險新制上路，帶動投資型保單熱賣，就有一名網友好奇美元、台幣投資型保單到底哪個好？在美元兌新台幣匯價貶值下，加上可以拉高壽險額度，美元投資型保單成為多數人的心頭好，對於「手頭有閒錢」的人來說，又多了一項理財工具。

一名網友在臉書社團「存錢公社」發文表示，美元近期一直跌，有點危險的感覺，到底美元投資型保單，還是台幣投資型保單哪個好？讓她傷透了腦筋，決定尋求網友們的意見。

此文一出，引起網友們熱烈討論，紛紛給原PO一個建議，大多數人都認為現在美元處於相對低點，可以逢低分批買進，「不分批買進的話，之後漲起來就後悔沒買了」、「就像股票，有些人會趁著下跌時大量買進，等到漲停再賺價差，美金也是一樣，跌又如何，難道不會再漲回來嗎？34塊的時候嫌貴，現在28塊又捨不得買？到時候漲回30、31才在後悔」。

對於原PO苦惱要選擇美元還是台幣投資型保單，多數人選擇前者，「投資型保單，標的選擇ETF型或是穩健的大公司基金」、「投資型保單建議當作保障，主要功能要拉高壽險額度，留愛不留債」、「月配息蠻建議的，這是最簡單的一個投資，可以全委代操」，另有部分人覺得「投資型保單光手續費就占3%-6%，建議5年內都不太可能動到的資金在進行規畫」。

不過，也有人認為，「要存幾年？台幣跟美金差別就是匯差，未來會不會賺不知道，但要穩定就是台幣好」。另有不少網友覺得，「投資是投資、保險是保險」，建議分開比較好，但也有人認為，「如果是保單，會有一些條款限制，操作起來沒有單純投資那麼靈活，但有基礎的保障，適合沒時間、沒經驗的人」。

今年以來，新台幣升勢擋不住，不斷改寫近23年半新高紀錄，帶動美元保單買氣強強滾。根據金管會統計顯示，美元投資型保單上半年由負轉正，微幅增長0.05%，到了前7月、前8月增幅各達5%，到了今年前9月增幅一口氣擴大至15%。

一般來說，投資型保險與傳統型保險最大差別在於盈虧自負、專設帳簿，因此民眾投保前，務必先做好功課，了解各家保險公司的收取標準、適用條件等，以及評估自己所能承受的風險，為荷包好好把關。

（文／謝曉曦）

文章來源：好險網

延伸閱讀

黃天牧理財曝光！夫妻倆這8張保單增值中

低利率環境理財難…網推1招兼顧投資和保障

1次看懂投資型保單「附保證給付」的5大差異

承諾過了頭！投資型保單增「六不」禁令