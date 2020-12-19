保單解舊換新暗藏5風險 心動別貿然行動！

因為保費預算不夠，或是認為新的保險商品可能比較好，有些人就會想要把原來投保的保單解約，換現金來投保新的保險，這種解舊買新的作法不僅可能沒獲得更好保障，反而還會為自己帶來5大風險，民眾不得不注意。

一位民眾有購買保險商品的經驗，在和業務人員聊天過後，認為投資型保險兼具投資和保障的功能，是個不錯的金融商品，但手上預算不夠，所以猶豫是否要購買；最後竟將想法動到已投保的保單上面，想要把舊的保單解約購買投資型保險。但這動作其實更容易讓自己陷入風險當中，要擔心的事情有以下5點！

一、保障中斷

解約之後原契約的保障自然是會失效，在購買新的保單之前，保戶都處於沒有任何保障的狀態，萬一遭遇疾病或意外，只能自行承擔風險。

二、領回的解約金可能低於過去所繳保費

解約之後領回的解約金與所繳的費用相較，都有可能會大幅縮水，已繳的保費可能被部分甚至全額扣除，實際情況還需看商品種類而定。

三、等待期重新計算

退保後若重新投保其他長期壽險、健康險，保險條款中約定的保險事故等待期都將重新計算，若在此期間身體狀況發生變化，某些保障就會被剔除在外，無法得到全面的保障。

四、保費提高

如果以後還會購買保險商品，重新投保也會有諸多不便，像是保險年齡、體檢狀況等，隨著年齡增長都會更加不利，不僅保費會較原來年輕投保的時候要更貴，而且也可能會因為重新體檢的狀況不佳而被拒保或是除外承保。

五、投資型保單不一定更好

投資型保單雖然有投資的功能，但投資損益要由保戶自行承擔，保戶更應該要審慎評估自己的風險承受能力，千萬不能一頭熱就解舊投入。

除了用「解舊買新」去重新投保之外，還有人會想要借錢去投保，但這也是讓自己暴露在更大風險之中。畢竟借錢還需要考量到還款利息，如果是購買投資型保單，要是市場一波動、發生虧損，連貸款錢都還不出來，就更慘了。

為了避免受害，民眾購買保險時一定要考量自身保險需求及評估保費承擔能力，避免以融資方式購買保單，才能維護自身權益！

（文／李瑞瑾）

文章來源：好險網

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