薪資單扣勞退6%合法？勞工權益必知6關鍵

不少人對勞工退休金一知半解，時常聽到「老闆直接從我的薪水扣6%的勞退金合理嗎？」，或是「沒領到勞退金就過世該怎麼辦」等消息，只要掌握「勞退新制」6大重點，就能避免勞退金傻傻被坑不自知。

一、轉換工作可以帶著走，繼續累積

即使勞工離職後，換一份新工作，之前每月公司提繳的新制勞工退休金，放在個人專戶一樣會持續累積，等到符合請領門檻時，照樣可以請領。

二、要以全薪對應月提繳工資申報提繳

依據勞動基準法規定，因工作而獲得的報酬皆屬工資，所以應該以「全薪」申報提繳，不能以底薪或扣除勞工勞健保自付額後的實領薪資申報。

三、雇主每月至少提繳6%，不能從員工薪水扣

勞工退休金應由老闆負擔，不能從員工的薪水扣除，如果雇主從薪水直接扣，已違反勞基法規定，可向公司所在地的地方勞工行政主管機關（縣市政府勞工處、局）申訴。

四、勞工可以自願在提繳率6%範圍內彈性提繳

根據勞工退休金條例規定，勞工可在每月薪資6%的範圍內，自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，也就是勞工每月自提金額可全數從薪資所得扣除，因此薪資越高，可省的稅就越多。

五、一般勞工年滿60歲可以領回

當勞工申請退休金時，會結算個人專戶累積的本金及收益，年滿60歲、年資滿15年可選擇一次退或月退，但年資未滿15年者，只能適用一次退，但若未滿60歲的勞工不幸喪失工作能力，即可提前請領勞退金。

六、未領取就過世，可由遺屬或遺囑指定請領人領取

勞工若在領退休金前死亡，或已領取月退休金，但未領到平均餘命或所定的請領年限前死亡，遺屬或遺囑指定請領人可以請領一次退休金，若過世超過3年都沒有人來領取，勞保局會主動通知遺屬請領。

（文章來源：好險網；文／紀佳妘）