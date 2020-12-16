壽險新契約保費 前11月衰退近三成

利率直直落、保費驚驚漲，導致壽險保單買氣持續低迷，2020年前11月的壽險新契約保費較去年衰退近三成，在各種不利發展因素下，傳統型保單持續大衰退，投資型保單衰退幅度略縮減。壽險公會16日公布，今年前11月新契約保費7,166億元、年減28.9％；其中，傳統型保單仍低迷，年減31.7％；投資型保單前11月年減幅度達19％。

壽險公會分析，「傳統型保單」買氣下降主要是2020年初及年中兩度調降保單責任準備金利率、利變型保單宣告利率走低所導致，且金管會公布宣告利率平穩機制在今年7月上路，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，另外，疫情也是一大影響因素。

在「投資型保單」部分，壽險公會指出，除了疫情影響外，保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40％，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績。再加上美國聯準會降息亦衝擊美元保單銷量。

就險別來看，前11月投資型商品大賣，主要還是靠「年金險」投資型商品帶動，前11月新契約保費高達906.9億元、年增40.1％；相較下，壽險投資型商品持續低迷，前11月新契約保費僅895.4億元，年減43.3％。至於傳統型只有健康險逆勢成長，前11月新契約保費達385.8億元，年增7.9％。

就通路來看，銀行經代保代通路為大宗，前11月初年度保費收入達約3,681億元，佔總保費的51.36％，超過壽險公司業務大軍的2,757億元（38.47％），而傳統保險經紀人、保險代理人僅728億元、佔10.16％。若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路之比率為2.50：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。