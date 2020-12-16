重罰300萬！5保險業者拒保身心障礙者

金管會日前已宣告，保險公司不得因保戶有身心障礙身分就拒保或是不當加費，自2016年以來，已經有5家公司因而被罰，包括新光產險、明台產險、遠雄人壽、台銀人壽及合庫人壽，每家均被處60萬元罰金，合計共罰300萬元。保險業務員也被禁止在招攬階段就自己拒絕受理、拒絕協助送件或勸退身心障礙者投保，如有發生上述情形，將受懲處停止招攬3個月。

金管會表示，依保險業招攬及核保理賠辦法規定，保險業辦理核保於評估風險及計收保費時，應基於保險精算及統計資料作為危險估計的基礎，不得只因被保險人是身心障礙者而有不公平待遇。

保險公司對於身心障礙者投保案件，也應確實辦理核保評估作業，如被發現僅因身心障礙即不當加費或拒保的情形，將依保險相關法令處以罰鍰或糾正處分。

除此之外，保險業者應確實對所屬業務員辦理教育訓練，納入身心障礙者權利公約相關議題及招攬應注意事項，並向業務通路廣為宣導落實協助身心障礙者投保，若是業務員對身心障礙者投保案件，有逕行拒絕受理、拒絕協助送件或勸退等情形，所屬公司可以做出停止招攬3個月的處分。

一、 金管會1998專線、寫信到金管會電子民意信箱（於金管會網頁「聯絡我們」項下填寫）或郵寄申訴資料至金管會保險局（地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓），並請主動表示為身心障礙者，以利金管會瞭解個案爭議有無受到不公平對待情形。

二、 致電產、壽險公會身心障礙者投保申訴專線（產險公會：0800-221-783；壽險公會：0800-221-348），金管會已責成產、壽險公會與所屬會員公司建立聯繫處理窗口，以即時處理相關申訴案件。

三、 身心障礙者如遇業務員有上述情形，可向業務員所屬保險公司的客服管道（如0800、官網、客服中心等）反映，另目前身心障礙者除可透過業務員管道投保之外，也可親臨各保險公司服務櫃台，或致電客服中心指派保險服務人員協助其投保。

金管會呼籲，保險公司應確實落實執行身心障礙者投保的核保評估作業，並與所屬業務員、合作通路共同重視身心障礙者投保權益，以保障身心障礙者平等納保權利。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）