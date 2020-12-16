大錢坑！健保救重大傷病患 這病占近70%

中央健康保險署公布最新健保申報點數紀錄，重大傷病占全體支付點數近三成，申報點數為2,139億點，比107年增加了4.6％，其中以癌症、尿毒症給付最多，2種疾病類別就占重大傷病給付的近70%。健保負擔一年比一年還重，為了延續健保基金長久經營，費率改革勢在必行，對於民眾來說，就是所繳健保費越來越高。

健保署統計108年全民健保醫療費用申報點數（醫療點數），全年申報點數為7,732億點，較107年增347億點或4.7％，其中門診醫療點數5,399億點（占69.8％）、較去年增加5.1％；住院醫療點數2,333億點（占 30.2％）、較去年增加3.8％。

以年齡別觀察，65歲以上醫療點數申報占全體的38.8%、45~64歲則是占34.3%，合計占比已超越7成（73.1%）。

若以平均每人申報醫療點數來看，65歲以上患者平均每人醫療點數為8.4萬點，約為45歲以下患者的5.4倍，住院的點數的申報更高達7.7倍。顯見越高齡者對於醫療的需求越大，而且花費也更多。

除此之外，領有重大傷病卡患者的醫療點數申報也比去年增加。108年全年重大傷病使用醫療點數為2,139億點，比107年增加4.6％，並占整體醫療點數的27.7％。

各疾病的申報點數與107年相較，除「呼吸衰竭長期使用呼吸器」減少21億點或14.7%之外，其他傷病的醫療點數申報全部都呈現增加，以「癌症」增49億點最多，其次為「尿毒症」增加26億點；但增加幅度則是以「急性腦血管疾病」增10.9％為最大，其次是「自體性免疫疾病」增9.7％。

為了延續健保基金長久經營，未來民眾所要繳交的健保費用越來越多，但保障不見得也會一起增加。健保給付只是民眾接受治療時的最低保障，對於經濟能力有限的民眾是一大助益，但是當遇上更嚴重的疾病時，很多開銷其實不在健保給付範圍內，還是會造成患者經濟不小負擔。

因此更重要的是，民眾要趁年輕、體況健康、保費也最便宜的時候，先幫自己規劃好住院醫療險、實支實付、重大傷病險、長照險等保單，先為自己準備好未來的醫療與照護費用備援，才不會遇上意外時後悔莫及。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）