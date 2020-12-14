兩類保單將停賣 保險局禁宣傳

兩大類保單告別市場進入倒數計時。保證給付或保障終身的失能扶助險已紛紛停售，僅剩下保經代通路仍有少數幾張賣到25日或月底；此外，保險局規劃投資型保單新六不等規定，要在2021年1月1日生效，不合新規的附保證給付投資型保單也只能賣到年底。

保險局近日緊鑼密鼓召開2021年保單新制或精算報告等會議，希望在年底前公布相關規範，導正市場秩序，保險局要求壽險業者「嚴禁以停售為銷售訴求」，即不得創造停售效應。

壽險業者表示，失扶險銷售件數在12月應會創新高，但由於每件保費不過數萬元，對保費貢獻度不會太大，有些壽險公司則是在11月或12月初已停售，這些公司表示並沒有太顯著的停售效應。

前六大壽險公司11月保單都比10月高，11月六家新契約保費約534億元，比10月多出126億左右，增幅近31％，估計全體業界11月單月新契約保費750億元左右，扣除7月停售效應保費遞延，11月已是下半年新制上路後的單月新高，估計12月可能比11月保費更高。

保險局深覺保證給付或保障終身的失扶險承保風險過高，已要求各壽險公司精算人員重新檢視所有失扶險的費率，同時要特別針對已銷售的失扶險檢視「準備金適足性」，若提存不足者要算出需立即增提的準備金金額，各公司的應增提的準備金金額將在2021年4月出爐，保險局強調還會有「覆閱小組」，即獨立精算師進行檢視，以防各公司用過度寬鬆的精算假設，刻意不增提準備金。

2021年開始各壽險公司若還要銷售可理賠疾病造成的失能扶助險，將採每件抽檢方式，確定費率是否合理，所以有些壽險公司暫不推出新的失扶險，改賣傳統長照險。

至於投資型保單則是預計2021年開始，若要附保證，只能「保本」，即只能還客戶總繳保費，不得再額外提供1～6％的保證，且可保證的月月撥回類月委投資型保單，基金淨值低於8美元即不可再撥回，保單亦不可保證立即投資或不停效，一旦確定1月1日上路，目前不合規定保單也都要年底停售。

壽險公會正在爭取投資型保單部分延到明年4月1日再上路，避免有公司沒保單可賣，但也有公司批評若延後，對先前保單被退件的公司並不公平。

延伸閱讀

失扶險下架不用怕！1表秒懂長照三寶不踩雷

最夯類長照失扶險將下架 現售8家壽險比一比