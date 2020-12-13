壽險狂吸金 金管會促縮手

壽險業2020年「到頂了」。保險局局長施瓊華日前以「我們與零的距離」為題，強調市場低利率是明顯趨勢，但壽險依舊用高利吸金，這極不健康，因此將持續對壽險吸金採三關切要點。



一是不樂見再以躉繳、短年期繳費，高儲蓄性質的保單，即用類定存保單吸金；二是不希望各公司主推高儲蓄性質利變商品，競相拉高宣告利率搶市；三是反對盲目推出承保風險過大、訂價偏低的一率到底終身型保單。



據保發中心統計，壽險業從2001到今年，20年來吸收保費將近新台幣45兆元，資產增加逾28兆元，稅後獲利今年預期可破2,000億元的新高，但ROA（資產報酬率）卻一直在0.1～0.6％間，波動極大，幾乎都來自投資獲利，嚴重偏離本業，金管會要求壽險公司「重思、重建，才能重生」。



金管會希望「取而代之」的新保單，可以是長年期繳費的保障型或高齡化保單、宣告利率反應市場利率與具平穩機制的利變保單、資產負債匹配的保單。用白話來說，就是壽險業不得再狂吸金，再到股市、債市殺進殺出，冒著賣白粉的風險大賺「利差益」，必須洗盡鉛華，回歸保險公司提供保障的本質，賣「愛與關懷」，以死了留給家人，或老了自給自足型的保單，主要賺「死差益」與「費差益」。



影響所及，壽險業近十年年年新契約保費近兆或破兆元的情況今年就會反轉，今年新契約保費約衰退25％以上，即全年約只有9,300多億元的新契約保費，創11年來新低，2021年可能還會微幅衰退，銀行不能再將閒置的資金大量倒往壽險業，保戶五年內恐無法再靠保單每年賺2～3％的報酬率。



金管會也同步要求壽險業強化資本，六大措施即要求強化核心資本、保留資本利得在帳上、新發保單負債成本必須反應市場利率、評估負債公允價值依缺口增提準備金、強化資產負債匹配管理、合理反應利率風險。



壽險公司若再高利吸金、投資高風險標的，一旦淨值下降或準備金出現缺口，就是要增資或增提。