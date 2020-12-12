勞保老年給付有3種！搞懂年資算法領更多

工作辛苦大半輩子，大多數人退休後都會領到勞保老年給付，不過給付方式又有3種不同的差異，分別是老年年金給付、老年一次金給付、一次請領老年給付，而「勞保年資」多少將會影響未來給付金額，所以平時一定要注意自己的投保狀況，快來看看到底一次領還是月領哪個划算？

為照顧勞工的老年生活，目前勞保給付分為3種，分別是老年年金給付、老年一次金給付、一次請領老年給付，其中只有97年12月31日之前有勞保年資的勞工，才能選擇一次請領老年給付，而在98年1月1日勞保年金施行後，初次參加勞保的人，則適用老年年金給付、老年一次金給付。

老年年金給付（年資滿15年）

一般來說，老年年金給付有2種方式，一種為「平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元」，另一種則為「平均月投保薪資×年資×1.55%」，將會擇優發給給付，其中平均月投保薪資是以加保期間最高60個月的投保薪資平均計算。

勞保局表示，當民眾領取年金時，勞保年資沒有上限規定，也就是「年資越久領越多」。此外，民眾也可選擇「減額年金」或「增額年金」兩種機制，在符合法定請領年齡的前後5年請領，每提前或延後1年，年金增減4%，不過一旦核付後，就不可變更減給或增給的比例 。

老年一次金給付（年資未滿15年）

在60歲以前，勞保年資每滿1年，按照平均月投保薪資發給1個月；反之，超過60歲以後，勞保年資最多再計算5年。至於給付金額則是「平均月投保薪資×給付月數」，而平均月投保薪資一樣也是以加保期間最高60個月的投保薪資平均計算。

此外，隨著勞保年資增加，每月請領年金的金額也會跟著增加，根據勞保局先前試算，勞工退休後如選擇月領，平均只要6.6年就會超過一次請領的金額，換句話說，「月領比一次領更為划算」。

一次請領老年給付（97年12月31日前有勞保年資）

在60歲以前，年資每滿1年給付1個月；年資超過15年，超過部分每滿1年給付2個月，合計最高以45個月為限。至於60歲以後，勞保年資最多再計算5年，合併60歲以前的一次請領老年給付，最高以50個月為限。

過去不少人會把勞保老年給付及勞工退休金搞混，但事實上勞保老年給付是一種社會保險給付，而勞工退休金則依照勞基法規定，老闆應該給員工的保障，因此這是兩種制度，不會互相影響，也沒有替代性的問題。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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