勞保年金謠言大破解 1文看懂怎樣不被揩油

辛苦工作了大半輩子，繳了數十年的勞保保費，就為了退休後能領到勞保老年年金，不過混淆民眾的錯誤說法卻四處流竄，連帶影響自身權益，為守住自己的退休金，快來看勞保局如何一一破除謠言！

謠言一、「勞保老年年金只能領到83歲？」

勞保局表示，勞保老年年金是「活到老領到老，活越久領越多」，並無年齡上限，只有在請領人資格不符合或死亡時，勞保局才會自事實發生的次月起停發年金，絕對沒有領到83歲就停發的規定。

謠言二、「勞保年資沒有25年不能領年金？」

「勞保年資滿15年，即符合請領老年年金的年資條件」，勞保局指出，勞保給付分為3種，分別是老年年金給付、老年一次金給付、一次請領老年給付，其中只有97年12月31日之前有勞保年資的勞工，才能選擇一次請領老年給付，而在98年1月1日勞保年金施行後，初次參加勞保的人，則適用老年年金給付、老年一次金給付。

謠言三、「領了年金再工作會扣年金？」

事實上，「年金照常領，不會扣減也不會停發」，所以不會影響正在請領的勞保老年年金。勞保局也提醒，如果勞工辦理退休、已領取勞保老年給付，隨後再度重返職場，儘管不能再參加勞、就保，但雇主也應投職災保險，並依規定提繳勞工退休金到個人專戶。

謠言四、「勞保老年給付和國保老年年金僅能擇一請領？」

勞保局表示，如果勞工同時具備勞保年資及國保年資，在符合各自老年給付或老年年金請領條件時，可分別提出申請，「沒有擇一問題」。

對於勞保年資未滿15年的民眾來說，只要勞保加上國保年資滿15年的時候，且勞工也滿65歲的條件下，即符合請領勞保老年年金的資格，所以一樣可以請領，不用擔心會領不到這筆錢。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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