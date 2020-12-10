全球人壽 小額終老、新創獲肯定

協助政府因應高齡化社會、扶植新創產業，全球人壽10日獲金管會頒發小額終老保險表現優良獎，及投資新創公建長照的專案投資組的優等獎，全球人壽總經理馬君碩表示，朝金管會期許的方向邁進，即「ESG要成為企業DNA重要因子」。

金管會主委黃天牧在頒將典禮上表示，金融亦是在落實人權，如小額終老保險與微型保單，都能讓高齡者、經濟弱勢者安心，而保險資金投資新創、國家重點產業，更是有助台灣經濟發展，讓台灣在這波新冠疫情中經濟成長依舊亮麗。

金管會每年都會針對小額終老、微型保單、住宅地震險、強制車險、保險業專案運用投資等表現優異的公司，頒獎表揚。

據金管會統計，到10月底止，小額終老保險有效契約件數逾54萬件，較108年同期47.6萬件成長13.4％，這是每人一生限購二張，最高保額50萬元的類社會保險保單，讓高齡者可以自己安排最後一哩路的費用，不造成家人的負擔，全球人壽表示為善盡社會責任，響應政策性商品，也推出小額終身壽險，以相對便宜的保費，協助建構國人基本的終身保障。

另外，全球人壽也強調其近兩年亦響應政府的綠色金融行動方案，致力投入國內綠能相關項目，預計總投入金額達87億多元，包括經由股權投資及專案融資參與「哥本哈根基礎建設基金（CIP）」主導的彰芳西島離岸風場開發項目，以及投資新台幣計價的綠色債券，挹注台灣離岸風電計畫，並與國內合作夥伴籌組再生能源公司，直接參與投資多個國內太陽能以及陸域風電項目。

全球人壽亦投資投信子公司發行的私募股權基金，藉由多元投資管道積極投資國內綠能相關項目。在新創部分，全球人壽從2019年至今年，已投入三個創業投資項目，投資金額8.5億元，且仍持續進行新創相關投資項目的評估。

馬君碩表示，全球人壽在主管機關鼓勵、綠能商機龐大及秉持對台灣社會「愛與責任」下，積極投入綠能產業，加入扶植台灣能源轉型行列，追求永續發展的新經濟模式，同時也達投資穩定收益，幫助資金去化，深化公司永續治理文化。