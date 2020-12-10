台壽囊括5大獎 保險競賽冠同業

中信金控子公司台灣人壽致力普惠金融、積極落實公平待客成效受肯定，金管會主辦「2020年度保險競賽」，台灣人壽榮獲「微型保險競賽保險公司組第2名」、「微型保險競賽衝刺獎」、「微型保險競賽業務績優獎」、「微型保險競賽身心障礙關懷獎」以及「小額終老保險表現優良獎」五項獎項表揚，是產、壽公司中獲獎數最多的壽險業者，由台灣人壽總經理莊中慶領獎。

中國信託銀行亦積極響應政府各項政策獲得肯定，於2020年與台灣人壽、社團法人福安王爺慈善會三方合作，以捐贈微型保險保費方式，協助弱勢家庭投保微型保險，提供弱勢族群在基礎保障下安心打拚人生，同樣獲金管會以微型保險競賽保經代組第三名。

台灣人壽長期致力落實ESG（環境保護、社會關懷與公司治理）相關精神與行動，發揮專業能力提供具金融包容性的保險產品，如身心障礙專屬保單、微型保險、小額終老保單、弱體保單、外溢保單及保單活化專屬保單等六大類、共20張保險商品，其中包含全台唯一為「B型肝炎帶原者」設計之醫療險、全台首創特定輕、中度身心障礙者可投保的終身醫療保險及專門針對特定癌症患者所設計之保單等。

另外，具外溢效果之健康管理保險商品可達到鼓勵保戶自主性健康管理及預防醫療目的，台灣人壽更將糖尿病保單結合外溢效果，透過健康促進獎勵鼓勵糖尿病友做好健康管理。2020年20張具金融包容性的保險產品截至10月底已承保11,509件，保費總額達1億6,100萬元。

台灣人壽子公司台壽保產物保險則積極於強制汽車責任保險管理，對內落實自律規範及管理，對外提供便民申訴管道以保障消費者權益，推動強制險電子保險證，提倡綠能環保多項措施，達到落實法制目的，促進強制險制度健全與發展，今年同樣入選榮獲金管會頒發「2020年度強制汽車責任保險差異化管理競賽第2名」肯定。