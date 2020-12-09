新台幣強勢壽險臉綠 新壽11月虧16億

新台幣升值，真的讓壽險業壓力很大。新光金控9日公告11月自結獲利，單月稅後虧損8.17億元，是今年以來首見單月不賺錢，主要就是新光人壽因匯兌成本大增，11月稅後虧損16.37億元，儘管新光銀行、元富證券11月各賺4.32及4.2億元，仍是抵消不了新壽的虧損。

新光金前11月累計稅後獲利174.47億元，較去年同期衰退8.7％，每股稅後獲利1.36元。

今年不太平靜的新壽，累計前11月稅後獲利降為109.38億元，較去年同期獲利衰退12.2％，在六大壽險中暫時排名第六，新光金財務長徐順鋆表示，主要還是11月新台幣升值，加上避險用衍生性金融商品評價損失，單月避險成本逾30億元，而11月又沒有特別實現股票利得，所以出現單月稅後虧損。

徐順鋆強調會兵分二路改善新壽匯兌成本，將會視12月獲利表現，決定要提存外匯價格變動準備金的金額，11月底新壽帳上還有46億元左右的外匯準備金，仍有可動用空間，確定今年底一定會增提，讓準備金水位相對充裕。

二是拉高國外投資的避險比率，之前可能打開一些部位不避險，現在就是新匯出的資金一定用較便宜的換匯（CS）契約避險，舊有部位及孳息就儘可能用NDF（無本金遠期外匯）來避險。

新光金仍是有三大看好，一是新壽11月淨值增加130多億元，主要是股票價值回升，所以12月仍是有一定獲利能力，目前積極調整體質，符合金管會期待；第二是新光銀行前11月累計稅後獲利55.74億元，比去年同期成長10.7％，會盡力強化授信資產品質，增加備抵呆帳，維持獲利穩定；第三是元富證券前11月獲利16.47億元，創獲利新高，較去年同期成長11.5％。

新台幣升值到28.5元附近，造成壽險海外投資未避險部位有匯損，其次是壽險業10月有避險衍生性金融商品契約評價利益，11月則出現評價損失，若沒有特別實現股債利得，11月獲利就有壓力，除新壽單月虧損外，台灣人壽11月稅後亦小虧1.78億元，今年來見，累計前11月稅後仍賺165.61億元。

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